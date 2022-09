Pour Mercedes, "le bon pilote a gagné" à Monza

Charger le lecteur audio

La fin du Grand Prix d'Italie a beaucoup fait parler : à la suite de l'immobilisation sur la piste de la McLaren de Daniel Ricciardo, la direction de course a déployé le Safety Car. Or, la procédure a pris du temps et il n'a pas été possible de relancer l'épreuve avant le dernier tour, obligeant ainsi à une arrivée sous régime de Safety Car, pour la 10e fois dans l'Histoire du Championnat du monde de F1.

Une partie des observateurs et du public a regretté que l'épreuve n'ait pas pu être relancée pour des question de spectacle, puisque cette interruption avait permis de réduire à néant l'écart entre Max Verstappen et Charles Leclerc, alors que le premier semblait destiner à l'emporter sans coup férir. Toutefois, d'aucuns estiment également que, Safety Car ou pas, la victoire est finalement revenue au pilote qui était le mieux placé pour l'emporter.

Mike Elliott, le directeur technique de Mercedes, est revenu sur cet épisode dans la traditionnelle vidéo de débriefing de l'épreuve publiée par l'écurie allemande : "Je pense tout d'abord que le directeur de course a une décision très difficile à prendre. La sécurité est leur première préoccupation et nous avons une voiture arrêtée sur la piste dans une position difficile et la seule façon de la retirer est d'utiliser une grue."

"Pour le faire en toute sécurité, il faut soit arrêter la course, soit regrouper toutes les voitures derrière la voiture de sécurité. Et je pense que si vous regardez ce qui s'est passé, la voiture de sécurité est sortie devant George [Russell], pas devant Max, ce qui aurait probablement dû se produire, et il a fallu un certain temps pour rassembler toutes les voitures. Il a fallu du temps pour retirer la voiture accidentée et ensuite laisser les voitures de tête derrière le Safety Car dépasser pour que la course puisse redémarrer. Il n'était pas question de relancer la course dans cette situation."

La voiture de sécurité devant George Russell lors du GP d'Italie 2022

Bien entendu, neuf mois après le GP d'Abu Dhabi, où la direction de course avait enfreint des règles pour précipiter la relance de l'épreuve pour un tour, qui s'est avéré décisif pour l'attribution du titre pilotes, le débat sur la manière de terminer les GP marqués par un incident tardif a été ravivé. Et forcément, le parallèle avec Yas Marina, course dominée quasi intégralement par un Lewis Hamilton qui possédait une douzaine de secondes d'avance sur Max Verstappen au moment de l'accident de Nicholas Latifi, ne semble pas loin.

"Je pense que du point de vue de l'équipe, ce que nous voulons vraiment, c'est la cohérence", a ajouté Elliott. "Nous voulons que les règles soient appliquées de la même manière à chaque fois, pour que tout le monde sache ce qui va se passer. Une fois que vous avez dit cela, vous avez un choix à faire : est-ce que vous voulez un drapeau rouge et un redémarrage pour trois tours de course, ou est-ce que vous voulez que le pilote qui va probablement gagner au mérite, qui a été dans cette position pendant 50 tours de course, remporte la course ?"

"Je pense que ce sont des décisions difficiles à prendre. Je pense que de mon point de vue personnel, il aurait été sympa de voir George [Russell] pouvoir se battre à la fin de la course, en ayant potentiellement la chance de gagner une ou deux autres positions. Mais je pense aussi que de la façon dont la course s'est terminée, le bon pilote a gagné. Et le fait que cela se soit passé sous voiture de sécurité, c'est juste ce qui peut arriver dans une course et c'est quelque chose que nous devons accepter."