Mercedes cale : les stats du Jour 2 aux essais F1 de Bahreïn 2026
Voici les statistiques du roulage des écuries et des motoristes F1 lors de la deuxième journée des essais hivernaux 2026 de Bahreïn 1.
Après la seconde journée de la première session d'essais hivernaux 2026 de F1, qui se tient à Bahreïn du 11 au 13 février, voici les chiffres bruts à retenir de ce jeudi.
Essais Bahreïn 1 - Le kilométrage par écuries (Jour 2)
|Écurie
|Pilote(s)
|Tours totaux parcourus
|Kilomètres parcourus
|McLaren
|Norris
|149
|806
|Ferrari
|Leclerc
|139
|752
|Racing Bulls
|Lawson
Lindblad
|133
|720
|Williams
|Albon
Sainz
|131
|709
|Haas
|Bearman
|130
|704
|Audi
|Hülkenberg
Bortoleto
|114
|617
|Cadillac
|Pérez
Bottas
|109
|590
|Aston Martin
|Alonso
|98
|530
|Alpine
|Gasly
|97
|525
|Red Bull
|Hadjar
|87
|471
|Mercedes
|
Antonelli
Russell
|57
|309
Essais Bahreïn 1 - Le kilométrage par motoristes (Jour 2)
Mercedes n'aura pas beaucoup contribué au total de ses moteurs ce jeudi à Sakhir.
Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
|Moteur
|Écurie(s)
|Tours totaux parcourus
|Kilomètres parcourus
|KM moyens
par écurie
|Mercedes
|
Williams
McLaren
Mercedes
Alpine
|434
|2349
|587
|Ferrari
|Ferrari
Haas
Cadillac
|378
|2046
|682
|Red Bull Ford
|Red Bull
Racing Bulls
|220
|1191
|595
|Audi
|Audi
|114
|617
|617
|Honda
|Aston Martin
|98
|530
|530
Essais Bahreïn 1 - Les chronos du jour 2
|P
|PILOTe
|ÉQUIPe
|Tours
|Chrono
|écart
|Pneus
|1
|Leclerc
|Ferrari
|139
|1'34"273
|C3
|2
|Norris
|McLaren
|149
|1'34"784
|+0"511
|C2
|3
|
Bearman
|Haas
|130
|1'35"394
|+1"121
|C3
|4
|
Russell
|Mercedes
|54
|1'35"466
|+1"193
|C3
|5
|
Hajdar
|Red Bull
|87
|1'35"561
|+2"288
|C3
|6
|
Bortoleto
|Audi
|67
|1'36"670
|+2"397
|C3
|7
|
Gasly
|Alpine
|97
|1'36"723
|+2"450
|C3
|8
|Bottas
|Cadillac
|67
|1'36"824
|+2"551
|C3
|9
|Albon
|Williams
|62
|1'37"229
|+2"956
|C3
|10
|Hülkenberg
|Audi
|47
|1'37"266
|+2"993
|C3
|11
|Lindblad
|Racing Bulls
|83
|1'37"470
|+3"197
|C3
|12
|Sainz
|Williams
|69
|1'37"592
|+3"319
|C3
|13
|Lawson
|Racing Bulls
|50
|1'38"017
|+3"744
|C3
|14
|Alonso
|Aston Martin
|98
|1'38"248
|+3"975
|C3
|15
|Pérez
|Cadillac
|42
|1'38"653
|+4"380
|C3
|16
|Antonelli
|Mercedes
|3
|C3
Essais Bahreïn 1 - Les drapeaux rouges du jour 2
Sergio Pérez a causé le premier drapeau rouge de ce jeudi à Sakhir.
Photo de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images
|Voiture
|Pilote
|Heure
|Raison
|Cadillac
|Pérez
|8h10
|Arrêt en piste
|-
|-
|11h52
|Test FIA
|-
|-
|14h35
|Nettoyage de débris
|Alpine
|Gasly
|14h53
|Arrêt en piste
|-
|-
|16h53
|Test FIA
|-
|-
|17h00
|Test FIA
