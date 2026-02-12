Passer au contenu principal

Statistiques
Formule 1 Essais hivernaux à Bahreïn I

Mercedes cale : les stats du Jour 2 aux essais F1 de Bahreïn 2026

Voici les statistiques du roulage des écuries et des motoristes F1 lors de la deuxième journée des essais hivernaux 2026 de Bahreïn 1.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
48

Après la seconde journée de la première session d'essais hivernaux 2026 de F1, qui se tient à Bahreïn du 11 au 13 février, voici les chiffres bruts à retenir de ce jeudi.

Essais Bahreïn 1 - Le kilométrage par écuries (Jour 2)

Écurie Pilote(s) Tours totaux parcourus Kilomètres parcourus
McLaren Norris 149 806
Ferrari Leclerc 139 752
Racing Bulls Lawson
Lindblad		 133 720
Williams Albon
Sainz		 131 709
Haas Bearman 130 704
Audi Hülkenberg
Bortoleto		 114 617
Cadillac Pérez
Bottas		 109 590
Aston Martin Alonso 98 530
Alpine Gasly 97 525
Red Bull Hadjar 87 471
Mercedes

Antonelli

Russell

 57 309

Essais Bahreïn 1 - Le kilométrage par motoristes (Jour 2)

Mercedes n'aura pas beaucoup contribué au total de ses moteurs ce jeudi à Sakhir.

Mercedes n'aura pas beaucoup contribué au total de ses moteurs ce jeudi à Sakhir.

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Moteur Écurie(s) Tours totaux parcourus Kilomètres parcourus KM moyens
par écurie
Mercedes

Williams

McLaren

Mercedes

Alpine

 434 2349 587
Ferrari Ferrari
Haas
Cadillac		 378 2046 682
Red Bull Ford Red Bull
Racing Bulls		 220 1191 595
Audi Audi 114 617 617
Honda Aston Martin 98 530 530

Essais Bahreïn 1 - Les chronos du jour 2

P PILOTe ÉQUIPe Tours Chrono écart Pneus
1 Leclerc Ferrari 139 1'34"273   C3
2 Norris McLaren 149 1'34"784 +0"511 C2
3

Bearman

 Haas 130 1'35"394 +1"121 C3
4

Russell

 Mercedes 54 1'35"466 +1"193 C3
5

Hajdar

 Red Bull 87 1'35"561 +2"288 C3
6

Bortoleto

 Audi 67 1'36"670 +2"397 C3
7

Gasly

 Alpine 97 1'36"723 +2"450 C3
8 Bottas Cadillac 67 1'36"824 +2"551 C3
9 Albon Williams 62 1'37"229 +2"956 C3
10 Hülkenberg Audi 47 1'37"266 +2"993 C3
11 Lindblad Racing Bulls 83 1'37"470 +3"197 C3
12 Sainz Williams 69 1'37"592 +3"319 C3
13 Lawson Racing Bulls 50 1'38"017 +3"744 C3
14 Alonso Aston Martin 98 1'38"248 +3"975 C3
15 Pérez Cadillac 42 1'38"653 +4"380 C3
16 Antonelli Mercedes 3     C3

Essais Bahreïn 1 - Les drapeaux rouges du jour 2

Sergio Pérez a causé le premier drapeau rouge de ce jeudi à Sakhir.

Sergio Pérez a causé le premier drapeau rouge de ce jeudi à Sakhir.

Photo de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Voiture Pilote Heure Raison
Cadillac Pérez 8h10 Arrêt en piste
- - 11h52 Test FIA
- - 14h35 Nettoyage de débris
Alpine Gasly 14h53 Arrêt en piste
- - 16h53 Test FIA
- - 17h00 Test FIA

 

