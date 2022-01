Mercedes et le "champ de mines" du règlement 2022

Charger le lecteur audio

À désormais quelques semaines des premiers essais hivernaux de la saison 2022 de F1, les écuries sont dans la dernière ligne droite du travail qui leur permettra d'envoyer pour la première fois en piste leur monoplace répondant à la nouvelle réglementation technique. Le 23 février, à Barcelone, les premières réponses arriveront sur ces voitures new look, dont une grande partie de l'appui sera désormais générée par l'effet de sol.

Évoquant le travail des écuries dans le contexte de cette importante refonte technique, James Allison, directeur technique en chef de Mercedes, juge dans une vidéo publiée par la structure allemande que son ampleur risque de piéger certaines écuries, qui vivront alors une saison compliquée pour tenter de corriger une interprétation initiale erronée de la nouvelle philosophie.

"Tout le monde dans notre équipe, et tout le monde dans chacune des autres équipes, aura fait de son mieux pour essayer de trouver un design et une approche qui correspondront bien à cette nouvelle réglementation", a-t-il déclaré. "Et nous découvrirons tous ensemble, au début de la saison, lors des courses qui se succéderont, comment cela fonctionnera exactement."

"J'imagine, étant donné que les monoplaces sont si nouvelles et si différentes, qu'une ou deux voitures sur la grille se seront vraiment trompées. Et ils auront une année terriblement douloureuse. Je m'attends à ce que chacun d'entre nous, dans une certaine mesure, aura laissé sur la table des choses qu'il n'avait pas prévues. Et nous regarderons d'autres voitures en nous disant 'oh, pourquoi n'y avons-nous pas pensé ?'."

"Ensuite, nous ferons des pieds et des mains pour essayer de transposer cette idée sur notre voiture le plus rapidement possible, afin de nous frayer un chemin vers l'avant, quelle que soit notre position lors de la première course. Ou, si nous sommes assez chanceux pour être en tête, pour garder la meute de loups derrière nous. Ça va être une véritable ruée et c'est clairement quelque chose qui va nous empêcher de beaucoup dormir pendant toute la saison."

Le départ du GP d'Abu Dhabi 2021

Avec huit titres constructeurs consécutifs depuis 2014, Mercedes est évidemment l'équipe qui a le plus à perdre face à ce changement de règles. Mais un tel défi, avec le lot d'inconnues et de nouveautés qu'il apporte, est également source de motivation.

"Lorsque les règles changent dans des proportions aussi importantes, nous abordons la situation avec tout le plaisir et la délectation que ce défi mérite. Notre travail consiste à étudier les opportunités techniques et les règlements, puis à utiliser notre esprit et nos compétences combinés ainsi que tous les efforts que nous faisons collectivement, pour essayer de trouver une configuration de voiture qui sera meilleure que l'approche de n'importe qui d'autre."

"Quand tout est aussi nouveau que ça, alors partout où vous regardez dans cet ensemble de règles, [qui est] deux fois plus épais que l'ancien, il y a des opportunités. Et bien sûr, il y a des dangers, et nous essayons de nous frayer un chemin à travers ce champ de mines potentiel et de ramasser toutes les petites boîtes à trésor qui peuvent se trouver parmi les mines, pour nous retrouver avec une voiture qui, nous l'espérons, nous verra évoluer à l'avant de la grille."