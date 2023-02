Ces changements masqués par la nouvelle livrée de la Mercedes W14

Charger le lecteur audio

Mercedes a affirmé de manière audacieuse son désir d'amélioration en dévoilant ce mercredi une peau en fibre de carbone noire et brute sur sa nouvelle W14. Si cette initiative a suscité beaucoup de commentaires, d'autres détails méritent tout autant le détour.

La W14 elle-même n'est pas issue d'un remaniement total, comme certains auraient pu s'y attendre compte tenu des problèmes que sa devancière a posés à l'équipe en 2022. Cependant, des améliorations générales sont à noter, notamment du côté de la solution "zéro ponton". Celle-ci est toujours là, mais sous une forme différente, puisqu'elle a été repensée pour améliorer le passage du flux d'air vers l'arrière de la voiture.

Entrée du ponton de la Mercedes W14.

Le fameux carénage de la structure d'impact latérale est toujours là et révèle, vu de face, à quel point le reste de cette zone est plus étroit que pour le reste de la grille. Au sommet, nous trouvons une configuration similaire à celle de la saison dernière en termes d'ailettes et de rétroviseurs, bien que ces derniers soient conformes aux nouvelles exigences en matière de largeur.

À l'avant du ponton, l'entrée d'air est maintenant verticale, au lieu de s'effiler vers le bas et vers le bord du plancher. Le flanc du ponton est également plus épais qu'en 2022, adoptant lui aussi une forme plus conventionnelle afin d'améliorer le flux vers l'arrière de la voiture.

Il est clair que ces changements ont nécessité une quantité de travail considérable pour reconditionner les éléments internes, l'équipe cherchant toujours à enfouir les radiateurs plus profondément dans le châssis qu'auparavant.

Le châssis de la Mercedes W10 de 2019.

Et, bien qu'il s'agisse d'une caractéristique que la plupart des constructeurs se sont maintenant appropriée à un degré ou à un autre, le fait d'être le premier à le faire a toujours donné à Mercedes une longueur d'avance sur les autres, lui permettant de trouver des moyens de conserver cet avantage.

Le capot moteur en "étagère" à taille haute qui émergeait de la section du halo de la W13 a également été conservé. Toutefois, à l'instar de ce que ses concurrents ont fait en 2022, l'étagère s'étend désormais jusqu'à l'arrière de la voiture et se termine par une sortie de refroidissement plus large.

L'étagère présente également une géométrie en forme de gouttière, plutôt que d'être complètement plate, afin que les différentes structures d'écoulement du flux d'air ne se chevauchent pas lorsqu'elles se disputent l'espace.

Détails du capot moteur de la Mercedes W14.

Et, comme la concurrence, la sortie de refroidissement est hissée aussi haut que possible, ce qui permet non seulement de dégager un passage pour les éléments de suspension, mais aussi d'améliorer le flux dans la région de la bouteille de coca et sur les surfaces supérieures autour du capot moteur.

En termes de refroidissement, il y a une assistance supplémentaire grâce aux ouïes sur le dessus du ponton et sur l'étagère du capot moteur, qui pourront être modifiées en fonction des contraintes des différentes courses.

L'aileron avant de la Mercedes W14.

À l'avant de la voiture, des modifications ont été apportées à la longueur du nez et à la façon dont il s'intègre à l'architecture de l'aileron avant.

Dans le même temps, les séparateurs que l'équipe avait cherché à introduire au Grand Prix de Mexico la saison dernière et qui ont depuis été rendus légaux, sont introuvables malgré leur présence sur la nouvelle Ferrari. Ils pourraient cependant arriver dans les prochaines semaines.

Il est intéressant de noter que Mercedes a trouvé un moyen de "légaliser" le design de la plaque d'extrémité de l'aileron avant introduite à Miami la saison dernière, les changements réglementares ouvrant peut-être même la porte à quelques améliorations du concept.

Les flaps sont désormais flottants, et ne sont reliés à la plaque d'extrémité que par des attaches fines, ce qui fait que chacun d'entre eux a sa propre extrémité. Cela implique que chacun peut créer son propre tourbillon (ou vortex), qui se combinera avec le flux d'air généré par le bord inférieur surélevé de la plaque d'extrémité et par une autre ailette montée sur la plaque d'extrémité au-dessus d'eux.

Cela devrait permettre à l'aileron de générer plus d'outwash (la projection du flux d'air vers l'extérieur) et d'aider à "nettoyer" le sillage créé par la roue avant, améliorant ainsi le flux en aval.

Suspension avant de la Mercedes W13 (2022).

Il est incontestable que la voiture de cette année bénéficie des bases posées par les changements effectués en 2022, le plus notable d'entre eux étant le package d'évolutions arrivé au Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est à ce moment de la saison que l'équipe a semblé débloquer une partie de la performance sous-jacente de sa F1 et a posé les fondations de certains de ses meilleurs résultats.

L'une de ces améliorations, que l'on peut voir sur la W13 ci-dessus, consistait en une modification de la suspension avant, avec un renflement ajouté à la carrosserie afin de forcer le flux d'air à suivre une certaine voie vers le plancher et les pontons. Ceci a été encore optimisé pour 2023, car l'équipe a également apporté des modifications à la disposition de la suspension avant pour améliorer ses caractéristiques aérodynamiques.

En ce qui concerne le bord du plancher, nous savons que Mercedes a fait des progrès constants tout au long de 2022, l'équipe travaillant sur des concepts jusque tard dans la saison. Et, alors que les règles ont été modifiées dans cette zone pour 2023, il y a encore beaucoup de possibilités qui ont été retirées du travail exploratoire mené l'année dernière. Comme pour les spécifications de fin de saison, le bord de plancher montré sur les rendus informatiques présente une ailette allongée avec une combinaison agressive de flaps et de dérives dans la section la plus avancée, l'ailette se rétrécissant ensuite sur toute sa longueur.

Compte tenu du rythme des progrès réalisés dans cette région de la voiture par toutes les équipes la saison dernière, du fait que le règlement a changé et de la performance qui peut être exploitée, il est certain que ce que nous voyons sur ces rendus informatiques ne sera pas là pour longtemps, car l'équipe a probablement déjà des évolutions dans les tuyaux pour aller plus loin. Elle a déjà admis que la forme du ponton allait changer au début de la saison.

