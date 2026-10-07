Mercedes confirme la pénalité de Russell sur la grille à Singapour

Mercedes a confirmé que George Russell écopera d'une pénalité sur la grille de départ lors du Grand Prix de Singapour de Formule 1 ce week-end, après son abandon en Malaisie.

Le pilote Mercedes occupait la troisième place sous le régime de la voiture de sécurité avant de soudainement se garer au virage 1 à cinq tours de l'arrivée, en raison d'une défaillance de son unité de puissance à Sepang, le week-end dernier.

Il était ensuite présumé qu'il aurait besoin d'un nouveau moteur pour Singapour et, si tel était le cas, une pénalité sur la grille serait inévitable puisque Russell a déjà utilisé les quatre blocs autorisés sur une saison.

Comme l'a confirmé l'écurie allemande, Russell s'élancera donc depuis le fond de la grille à Marina Bay dimanche, sur un circuit où il s'était imposé l'an dernier.

Le directeur de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré avant de se rendre à Singapour : "George devra relever le défi supplémentaire d'une pénalité liée à l'unité de puissance, qui l'obligera à s'élancer depuis le fond de la grille dimanche, à la suite de la panne moteur survenue en Malaisie."

"C'est particulièrement frustrant compte tenu de la manière dont il a piloté le week-end dernier et du résultat qu'il méritait de pouvoir aller chercher."

"Malheureusement, ces choses font partie du sport et nous nous concentrons désormais sur le fait de lui fournir la meilleure voiture possible et les meilleures opportunités pour remonter dans le peloton."

"Nous devons tirer le maximum de ce dernier week-end sprint de l'année, continuer à apprendre et obtenir le meilleur résultat possible avec nos deux voitures. Singapour sera un test important de notre compréhension de la situation et de notre résilience collective."

Cette pénalité est particulièrement dommageable pour Russell alors qu'il tente de combler son retard de 84 points sur son coéquipier et leader du championnat, Kimi Antonelli, et qu'il ne reste que sept manches à disputer.

Cela signifie également qu'il pourrait désormais ne pas bénéficier du moteur Mercedes évolué grâce au système ADUO, que l'équipe prévoyait de lui attribuer plus tard dans la saison.

Mercedes compte donc désormais sur Antonelli pour ramener l'équipe sur le chemin de la victoire, après que Max Verstappen, parti en pole position, a dominé à Sepang, l'Italien terminant deuxième.

"La Malaisie a évidemment été un week-end très difficile pour nous", a ajouté Wolff. "Nous avons passé les jours qui ont suivi à travailler dur pour comprendre pourquoi nos performances n'étaient pas à la hauteur de ce qu'elles auraient dû être."

"Nous avons identifié plusieurs domaines que nous devons continuer à étudier, mais la F1 n'offre pas de réponses simples et nous avons besoin de davantage de données avant de tirer des conclusions définitives."

"Singapour nous offre une occasion immédiate de poursuivre ce travail. Les caractéristiques du circuit sont très différentes et cela nous aidera à avoir une vision plus claire de la situation."

"C'est pourquoi nous évaluerons le dernier package d'évolutions et notre précédente spécification tout au long du week-end, afin de bien comprendre la direction que nous devons prendre."