Mercedes confirme le travail mené par Hamilton en début de saison

Charger le lecteur audio

Depuis environ la mi-saison, la question de la répartition des tâches chez Mercedes en début de campagne constitue l'un des débats pour tenter de comprendre la dynamique des performances entre George Russell et Lewis Hamilton au sein de l'écurie allemande.

En mai, Ross Brawn, le futur ex-manager sportif de la F1 et ancien directeur des Flèches d'Argent, avait été le premier à évoquer publiquement, en affirmant s'appuyer sur des retours venant de l'écurie, que le septuple Champion du monde avait potentiellement "sacrifié" ses premiers Grands Prix pour tenter de résoudre les problèmes de la W13 alors que Russell suivait "une voie plus conventionnelle". Ce faisant, Brawn en déduisait que la comparaison directe entre les résultats des deux hommes à ce stade de la campagne n'était pas forcément totalement pertinente.

Une hypothèse que Hamilton avait confirmé en juin, dans le cadre du GP du Canada, en déclarant sur le ton de la boutade : "Peut-être que dans la seconde moitié de saison, George pourra faire les expérimentations !" Puis il avait ajouté, plus sérieusement : "À l'avenir, je pense qu'on va être un peu plus prudents sur le fait de faire trop d'expériences, car cela vous handicape vraiment tout au long du week-end."

Lire aussi : Bilan 2022 - George Russell à la hauteur du défi Mercedes

Toutefois, au terme de la saison, Russell a assuré de son côté que le travail de développement était réparti équitablement entre les deux hommes, et ce depuis le début de la campagne, tout en reconnaissant que si Hamilton avait effectivement testé des réglages "plus radicaux" lors de la première partie de saison, c'était surtout par manque de satisfaction dans sa voiture et pour trouver une configuration avec laquelle il serait plus à l'aise.

Sur le plan des performances, il est apparu que Hamilton avait connu du mieux, que ce soit en qualifications ou en course, autour de la mi-saison, moment où selon son discours, les expérimentations trop poussées avaient cessé. Mercedes s'était en tout cas, jusqu'à présent, gardé de communiquer plus en détails sur le sujet précis du travail de développement et de la manière dont les choses avaient pu être réparties.

George Russell a devancé Lewis Hamilton de 35 points au classement pilotes.

Mais à l'occasion de la vidéo de débriefing de la saison publiée ce jeudi, dans laquelle Andrew Shovlin (responsable de l'ingénierie de piste) et James Vowles (stratège en chef) reviennent sur l'exercice passé, le sujet a été abordé directement. En effet, en réponse à une question sur la première saison réalisée par Russell chez Mercedes, au terme de laquelle il a terminé quatrième du championnat pilotes, 35 points devant Hamilton, Vowles a livré quelques informations.

"Je pense que dans l'ensemble, nous n'avons pas vraiment besoin de vous le dire, mais George a fait un très bon travail cette année. Il se mesure au meilleur du monde, c'est sa référence, et ce qui est très clair, c'est qu'au début de l'année, lorsque nous avions une voiture difficile, Lewis a utilisé sa riche expérience pour nous aider à améliorer la voiture et à nous faire avancer en tant que membre de l'équipe."

"George, pendant cette période, s'est concentré sur l'apprentissage, s'est intégré à l'équipe et a obtenu un certain nombre de résultats qui lui ont été bénéfiques. Indépendamment de son rythme de qualifications – je pense qu'il est à un dixième de celui de Lewis – son rythme de course a été très, très solide tout au long de l'année."

Des propos qui semblent donc plutôt confirmer ceux tenus par Brawn en mai et par Hamilton par la suite, même si Vowles ne manque pas d'insister sur la prestation de Russell : "C'est vraiment ce que nous recherchions : comment s'intègre-t-il dans notre environnement ? Comment s'intègre-t-il dans l'équipe ? Comment travaille-t-il avec Lewis ? Comment travaille-t-il avec tous les autres ?"

"Et je pense que dans tous ces domaines, il a fait un excellent travail. C'était un grand bond en avant pour lui par rapport à Williams ; je pense que Williams opère à un niveau très élevé, mais que nous opérons à un niveau un peu différent. Je pense qu'il s'est adapté très rapidement et très bien."