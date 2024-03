Mercedes confronté au "mystère sans réponse" de la surchauffe à Bahreïn

Lors du Grand Prix de Bahreïn, George Russell et Lewis Hamilton ont tous deux vu la température de leur moteur grimper à un point où, dès le début de la course, le muret des stands Mercedes a demandé l'ajustement des réglages et du pilotage pour tenter de maîtriser la surchauffe. À noter que si McLaren et Aston Martin, motorisés par Mercedes, n'ont pas connu de tels problèmes, le client Williams a toutefois dû gérer une surchauffe lui aussi.

Les équipes ajustent la capacité de refroidissement de leurs monoplaces en fonction des températures prévues le jour de la course. Hors James Allison, directeur technique, a confié que Mercedes n'avait toujours pas compris le mal qui l'a touché à Bahreïn.

"En fait, ça a été le plus grand mystère sans réponse du week-end", a-t-il indiqué. "Nous étions considérablement plus chauds (sic) en course que ce à quoi nous nous attendions. Choisir son niveau de refroidissement pour le week-end de course est toujours un peu comme une loterie parce que vous devez parier lors des essais libres sur le temps qu'il fera le dimanche."

"Normalement, vous apportez aussi des corrections pour les différents niveaux de puissance et les autres éléments qui peuvent varier entre la course et les essais. Ce week-end en particulier était l'un de ceux où nous devions faire le moins de suppositions possibles puisque nous avions déjà utilisé ce niveau de refroidissement de nombreuses fois lors des essais hivernaux, et que nous avions déjà utilisé ces niveaux de puissance lors des essais hivernaux et des essais libres."

Allison a ajouté que Mercedes avait rencontré des problèmes de surchauffe moteur malgré une température ambiante n'ayant pas dépassé les prédictions de l'équipe. En conséquence, la performance des pneumatiques en a pâti également.

"La température le jour de la course était incroyablement proche de ce que nous avions prévu. Nous disposions donc de tous les éléments nécessaires pour prédire avec précision les températures [du moteur]", a-t-il expliqué. "Le fait que nous nous soyons trompés de plus d'un ou deux degrés est extrêmement inhabituel et assez pénalisant car une fois que les voitures dépassent la limite à laquelle les [ingénieurs] garantissent le moteur, nous devons simplement faire ralentir la voiture."

James Allison, directeur technique de Mercedes-AMG F1.

"Nous devons réduire l'accélération à la fin des lignes droites, nous devons réduire certains modes du moteur pour qu'il puisse survivre. Et cela vous prive de [bons] temps au tour, cela vous prive [d'une bonne] température des pneus et cela ruine votre course."

"[Le problème] n'est donc pas encore résolu. C'est l'une des choses pour lesquelles nous avons un programme de travail cette semaine à l'usine pour essayer de comprendre. Parmi le très petit nombre de choses qui auraient pu changer entre les essais libres et la course, qu'est-ce qui a donné lieu à cette augmentation inattendue de la température ? Ce sera un grand soulagement lorsque nous aurons mis le doigt dessus et que nous nous serons assurés que cela ne se reproduira plus jamais cette année."

Andrew Shovlin, responsable de l'ingénierie de piste de Mercedes, a confirmé que la perte de temps au tour subie au Grand Prix de Bahreïn était significative, et a suggéré que Russell n'aurait pas été dépassé par Charles Leclerc pour le gain de la quatrième place sans ce problème.

"En quantité, [le temps perdu chaque tour] est assez important, et, à son maximum, proche des trois dixièmes", a déclaré le Britannique. "Mais nous avons pu le gérer efficacement dans d'autres domaines. En particulier dans l'air propre, la perte est un peu moins importante. Mais de l'ordre d'un à deux dixièmes par tour sur la course."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Où aurions-nous fini sans cela ? Lorsque George a perdu la position au profit de Charles, il a dû faire beaucoup de gestion [pour contrôler la surchauffe] et ce lift-and-coast qu'il faisait pour refroidir l'unité de puissance refroidissait également les pneus. Il commençait à avoir des problèmes de sous-virage et à se plaindre du train avant. C'est donc une position que nous aurions pu conserver."

Et Hamilton aurait pu lui aussi terminer plus haut dans le classement : "Le principal problème pour Lewis est que nous ne nous sommes pas qualifiés aussi bien que nous l'aurions dû. Nous avons été un peu pris au dépourvu lors de la première tentative et nous avons fini par n'avoir qu'un seul train de pneus neufs pour la Q3. Une partie de son problème n'était donc pas due à [la surchauffe]. C'est simplement qu'il est parti plus loin."

"Mais avec lui, je suis certain que nous aurions devancé les McLaren. Mais probablement pas plus que ça. Donc, en plus du problème de refroidissement, il y a un problème de performance des pneus, d'équilibre."

Interrogé à son tour, Hamilton a estimé que les problèmes de Bahreïn étaient la conséquence d'un roulage limité en essais de pré-saison. "Nous avons eu des problèmes de surchauffe pendant la course, des choses que nous n'avons pas vues [précédemment]", a-t-il assuré. "Et je pense que cela est dû aux essais limités dont nous disposons."

"Nous n'avons qu'une journée et demie dans la voiture. Avant, nous avions beaucoup d'essais. Cela permettait de tester ces choses, mais aujourd'hui, nous n'avons que très peu de roulage. Mais c'est aussi ce qui rend les choses passionnantes, parce que nous apprenons en cours de route."