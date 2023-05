Mercedes va construire un nouveau campus pour son usine F1 à Brackley

Mercedes investit 70 M£ (environ 80 M€) pour améliorer ses infrastructures et rendre l'environnement de travail plus agréable, en créant un cadre favorable aux piétons tout en construisant de nouveaux bâtiments liés au marketing, des complexes de loisir et des restaurants. L'écurie octuple Championne du monde espère que son nouveau campus, qui devrait être prêt d'ici fin 2025, sera inégalé en Formule 1.

"Le campus de Brackley a été construit pour accueillir 350 personnes, mais aujourd'hui nous sommes 1250", déclare Toto Wolff, directeur d'équipe, à Motorsport.com. "Le développement du campus lors des cinq dernières années a été mené à un rythme stupéfiant, et cela ressemble désormais à une écurie de F1 avec des infrastructures modernes, dernier cri."

"Mais ce que nous prévoyons de faire, c'est développer le campus avec plusieurs nouveaux bâtiments et créer un campus moderne, avec beaucoup d'endroits où s'évader : des restaurants, des salles de sport dernier cri, de nouveaux bâtiments marketing. Nous allons faire sortir toutes les voitures. Nous voulons que cela devienne un petit village avec tous les services et les avantage que l'on attendrait d'un environnement de la Silicon Valley."

Selon Mercedes, un facteur clé pour assurer le succès sur le long terme en F1 est donc d'investir dans le personnel et son environnement de travail, en plus d'une augmentation pour 2023 – corrélée à l'inflation, qui avoisine les 10% au Royaume-Uni.

La future usine Mercedes F1 à Brackley.

"Tout cela est évidemment fait pour notre personnel", confirme Toto Wolff. "Nous n'essayons pas de remporter un prix d'architecture. Ce n'est pas comme ce qu'ont fait certains de nos concurrents il y a 20 ans, où ils se sont perdus en mettant davantage l'accent sur l'architecture. Ici, l'esthétique est secondaire face à l'aspect pratique, ce n'est pas l'inverse. Quoi qu'il en soit, tout est fait pour créer un excellent endroit où travailler et où passer du temps."

L'amélioration des infrastructures consiste en 30 projets différents ; 40 M£ ont déjà été dépensés, 30 M£ vont l'être à moyen terme. Il va également s'agir d'atteindre les objectifs de neutralité carbone en utilisant 100% d'énergies renouvelables, produites sur place ou ailleurs. Un nouveau parking sera agrémenté de panneaux solaires.

Mercedes va par ailleurs contribuer à la biodiversité de la région et utiliser des matériaux réutilisables et recyclables pour la construction lorsque ce sera possible. Les nouveaux bâtiments seront conçus afin de recycler plus de 60% des déchets de bureau.

