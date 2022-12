Copier Ferrari ou Red Bull, une option inenvisageable pour Mercedes

Charger le lecteur audio

Lors des essais hivernaux de Bahreïn, Mercedes a dévoilé le concept "zéro ponton" de la W13, une orientation technique qui n'avait rien à voir avec les choix faits par Ferrari et Red Bull. Et une orientation qui n'aura pas véritablement payé puisque, très vite, les ingénieurs et les pilotes se sont rendu compte que la monoplace souffrait surtout de problèmes importants.

Toutefois, alors qu'il était clair que les deux titres seraient inenvisageables dans ces conditions, la marque à l'étoile s'est tenue à ce choix, estimant que le concept n'était pas forcément au cœur de ses propres difficultés. L'écurie s'est notamment concentrée sur la réduction du marsouinage et des rebonds, et une série d'évolutions a fini par permettre, dans des conditions favorables et face à une écurie Red Bull en retrait, une victoire lors du Grand Prix de São Paulo.

Selon le responsable de l'ingénierie de piste de Mercedes, Andrew Shovlin, l'écurie n'a jamais ressenti le besoin de se pencher en particulier sur les pontons, estimant que ce design en lui-même n'était pas responsable du déficit de performance. En sus, elle a préféré camper sur ses positions en essayant d'avancer sur le chemin initialement emprunté, jugeant que le succès ne pouvait pas venir durablement de la simple copie d'idées vues ailleurs.

"Une grande partie de l'ingénierie, assurément du point de vue aérodynamique, ce sont les parties que vous ne pouvez pas voir sous le plancher", a expliqué le technicien britannique. "C'est là où il y a beaucoup de travail. Le concept des pontons, c'est une chose à laquelle, en étant réaliste, nous devions de toute façon nous tenir. Mais si nous nous étions plus focalisés sur le fait d'essayer de trouver une solution rapide, nous aurions pu copier, tester et voir ce qui se serait passé."

"Le but pour nous a toutefois toujours été d'essayer de comprendre cela par nous-mêmes, d'apprendre et de trouver notre propre voie, car si vous voulez gagner, et notamment des courses et des Championnats du monde, vous ne le faites pas en copiant les designs de tout le monde. Toutes nos autres voitures disposaient d'éléments innovants, d'idée intelligentes. Nous avons essayé d'être précurseurs en matière de technologie, donc nous allons nous y tenir."

Lewis Hamilton n'a signé aucune pole et aucune victoire au volant de la W13.

Cela ne veut cependant pas dire que les choses ne seront pas différentes pour 2023, d'autant plus que la comparaison directe entre la meilleure voiture sur l'ensemble de la campagne, à savoir la Red Bull RB18, et la W13 est douloureuse notamment en termes de traînée aérodynamique. Si la première citée a justement su la réduire au maximum pour bénéficier d'une excellente vitesse de pointe tout en maintenant un niveau d'appui performant, la Mercedes a grandement souffert de sa forte traînée.

Mais Shovlin prévient : la vitesse de pointe ne sera pas une obsession en vue de la saison prochaine. "Quand vous avez une réglementation totalement nouvelle, il est difficile de savoir où tout le monde va aller en termes de design. Si nous lui installions les mêmes ailerons, leur voiture générerait moins de traînée. Dans la première partie de l'année, il fallait que nous employions [des niveaux d'appui] très élevés, ce qui n'aidait clairement pas de ce point de vue."

"Mais si vous prenez le Brésil, nous n'avions pas la voiture la plus rapide [en vitesse de pointe], et pourtant nous avons pu les dépasser et réaliser le doublé. Donc rendre la voiture rapide en ligne droite n'est pas la première des priorités. Par ailleurs, la Williams est l'une des plus rapides en ligne droite, donc ça ne définit pas votre niveau de performance. Bien entendu, quand c'est très serré, c'est un bon avantage à avoir. C'est quelque chose que nous aimerions donc corriger. C'est juste que la priorité sera toujours la performance de base de la voiture."

Les changements de règles pour l'année prochaine vont améliorer [la situation face au marsouinage]. Fondamentalement, toutefois, ils ne vont pas faire disparaître le problème. Andrew Shovlin, responsable ingénierie de piste de Mercedes

Lors du GP d'Abu Dhabi, Mercedes a retrouvé un vieux compagnon de route avec le retour du marsouinage alors que la structure pensait en avoir fini. Sur ce sujet, Shovlin estime que les mesures prises par la FIA contribueront à mieux maîtriser ce phénomène en vue de 2023. "Plus vous chargez [aérodynamiquement] le plancher, plus vous déclenchez ces problèmes. Là où nous avons fait de vrais progrès, c'est en ligne droite. Si on revient à Imola, Djeddah, Bahreïn, aux premières courses, la voiture rebondissait vraiment très fort à haute vitesse. Et nous avons réussi à très bien maitrîser cela."

"Il y a toujours eu des problèmes quand la voiture passait dans un virage rapide et que le plancher était à un point où il entrait en contact [avec la piste]. Et ça peut entraîner un peu d'instabilité. Mais les changements de règles pour l'année prochaine vont améliorer ça. Fondamentalement, toutefois, ils ne vont pas faire disparaître le problème. Ils vont rendre les choses un peu plus faciles pour les équipes. Mais nous avons espoir que le travail d'apprentissage et de compréhension lors de la première partie de la saison va au moins nous aider à développer une bonne base l'année prochaine."

