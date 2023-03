Mercedes ne copiera pas ses rivaux avec ses nouveaux pontons

Charger le lecteur audio

Avant même que la Mercedes W14 ne prenne la piste pour la première fois, le sort de ses pontons était déjà scellé puisque Toto Wolff, le directeur, annonçait au lancement de la monoplace que la carrosserie allait changer en cours de saison. Si Mercedes prévoit ainsi de s'éloigner de la philosophie "ponton zéro" introduite début 2022, il n'est toutefois pas garanti que l'écurie allemande suive la tendance en s'inspirant du concept à succès de Red Bull, copié à plusieurs niveaux de la grille.

"Nous avons beaucoup travaillé sur les autres solutions et [la nôtre] est sans cesse revenue comme celle qui nous favorisait le plus", explique Mike Elliott, directeur technique de l'équipe. "Est-ce la bonne solution pour le long terme ? J'imagine que nous le découvrirons. Comme Toto l'a déjà dit, une carrosserie différente arrive, elle sera différente de celle des autres et elle sera différente de celle que nous avons."

Interrogé par Motorsport.com sur le timing de ce changement, Elliot ne souhaite pas en dire davantage : "Cela fait partie du développement normal. Des pontons différents vont arriver mais il faut du temps pour les apporter, il faut du temps pour fabriquer les pièces, il faut du temps pour modifier les pièces sous la carrosserie afin qu'elles soient adaptées. Donc nous les apporterons dès que nous le pourrons."

Elliott insiste également sur le fait que l'équipe est aujourd'hui dans une meilleure position malgré un retard apparent sur les équipes du haut de grille. "Si vous regardez où nous nous situions l'année dernière, nous avions de grosses difficultés avec les rebonds", rappelle-t-il. "Je pense que nous avons résolu beaucoup de problèmes que nous avions avec la voiture pendant l'hiver et nous sommes arrivés [à Bahreïn] avec l'impression d'avoir un meilleur package."

"Lorsque vous regardez les trois jours d'essais hivernaux que nous avons faits, je ne pense pas que nous ayons l'impression d'avoir tiré le meilleur de la voiture pour le moment. Je pense que notre deuxième journée a été assez mauvaise mais nous continuons d'apprendre. Je pense que nous avons beaucoup appris entre les essais [hivernaux] et [le week-end du GP]."

Propos recueillis par Filip Cleeren