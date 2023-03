Mercedes a corrigé "assez facilement" ses problèmes d'équilibre

Charger le lecteur audio

Si les essais hivernaux 2023 de Formule 1 ont été plutôt encourageants sur certains aspects pour Mercedes, notamment en l'absence des rebonds qui avaient grandement perturbé sa saison 2022, George Russell et Lewis Hamilton ont rencontré, principalement lors de la seconde journée de roulage, des problèmes de comportement particulièrement handicapants sur la W14.

Cette seconde journée, qui s'était d'ailleurs conclue sur un problème hydraulique qui lui avait coûté un précieux temps de piste, avait plongé la marque à l'étoile dans un certain désarroi, ce qui avait même été à l'origine de rumeurs évoquant une réunion de crise en soirée. Le lendemain, les choses étaient allées bien mieux, grâce à des modifications de réglages et des corrections apportées dans la nuit.

S'exprimant sur le sujet à la veille des premiers tours de roue de la saison 2023 à Sakhir, Russell a expliqué que la solution aux problèmes d'équilibre avait été mise en place sans trop de difficultés dès le samedi des tests.

Elle fonctionnait juste un peu dans la mauvaise fenêtre. George Russell à propos de la Mercedes W14

Quand il lui a été demandé si la W14 aurait un caractère de "diva", souvent attribué à certaines de ses devancières par Toto Wolff lui-même, le jeune Britannique a répondu : "Nous avons eu du temps entre le test et la course pour analyser ce qui s'est passé pendant les essais. Il y avait un certain nombre de choses qui se passaient avec la voiture auxquelles nous ne nous attendions pas vraiment. Mais nous avons été en mesure de les résoudre assez facilement. Elle fonctionnait juste un peu dans la mauvaise fenêtre."

En sus, Russell a expliqué que la spécification d'aileron utilisée à Sakhir la semaine passée n'avait pas été optimale. Toutefois, il ne s'attend pas, en dépit des changements qui seront effectués au moment d'aborder le Grand Prix à partir de ce vendredi, à ce que Mercedes soit capable de lutter avec Red Bull : "Pour ce week-end, nous utilisons un aileron arrière différent de celui du test de Bahreïn, juste pour du travail de corrélation."

"Ce n'était pas non plus un aileron arrière optimal pour Bahreïn. Donc, il y a assurément des signes positifs, mais je ne vais pas m'asseoir ici et dire : 'Nous allons trouver le temps au tour qu'il nous manque pour battre Red Bull'. Mais je suis ici dans une situation plus confortable que je ne l'étais probablement vendredi soir [la semaine dernière]."

Avec Matt Kew et Alex Kalinauckas