Mercedes a déjà fait une croix sur le titre mondial

Charger le lecteur audio

Après un début de saison bien loin de ses attentes, Mercedes met les bouchées doubles pour mettre à niveau sa W14. Néanmoins, si les troupes de Brackley se mobilisent sur tous les fronts et si les têtes pensantes de l'écurie décrivent une usine en ébullition pour développer la monoplace, la perspective de venir concurrencer Red Bull dans la lutte pour le titre est d'ores et déjà jugée irréaliste par Toto Wolff.

En dépit de deux doublés consécutifs et d'un rythme de course qui a effrayé tout le monde, Red Bull assure que les sanctions consécutives à son infraction au Règlement Financier en 2021 se feront ressentir et permettront à ses adversaires de revenir au contact rapidement. Une théorie à laquelle on n'adhère pas chez Mercedes, où l'objectif rappelle déjà étrangement celui de l'an passé : réduire l'écart au maximum pour aller chercher au moins une victoire en 2023.

Interrogé sur la possibilité de revenir au niveau de Red Bull, Toto Wolff est catégorique : "On n'en est qu'à deux Grands Prix cette année, mais est-ce réaliste quand on observe les écarts ? Non, ça ne l'est pas. Mais on veut tout simplement donner tout ce que l'on a et voir ce que ça donnera. On a pu rattraper beaucoup de retard l'année dernière, avec une voiture qui rebondissait beaucoup trop, ce qui, d'une certaine manière, faisait de l'ombre à tout le reste. Finalement, on a gagné un Grand Prix et on s'est rapproché d'eux, et je pense que c'est ce que l'on doit viser."

Toto Wolff compare déjà la saison 2023 à la précédente.

Au moment d'estimer le temps de développement nécessaire pour enfin disposer d'une monoplace capable de rivaliser à armes égales avec Red Bull, Toto Wolff se montre particulièrement prudent. Le directeur de Mercedes prévient, il pourrait même falloir patienter toute la saison.

"Cette durée se situe probablement entre six et douze mois, car c'est le temps qu'il nous a fallu [l'an dernier] pour comprendre ce qui se passait réellement avec la voiture", précise-t-il. "Ça veut dire que l'on doit tout simplement doubler la vitesse de développement, avoir une courbe de développement plus forte. La logique et la rationalité veulent que pour Red Bull, les gains soient de plus en plus faibles si leur concept est mûr. Je pense que sur le plan aéro, et avec le temps de soufflerie, ça peut aider un peu, mais pas énormément. Il faut juste que l'on se mette d'accord, et si l'on comprend fondamentalement où l'on doit placer la voiture, alors les progrès seront importants. Mais il faut que l'on soit parfait."