Les changements qui permettent à Mercedes d'intégrer le DAS

Ce système d'ajustement de l'angle d'inclinaison des roues à suscité la curiosité des écuries concurrentes ainsi que du public. Tout le monde s'est émerveillé devant l'ingéniosité de Mercedes, tout en cherchant des réponses quant au fonctionnement du système et à sa légalité.

Pour le moment, certains détails liés à la manière dont fonctionne le DAS demeurent mystérieux. néanmoins, les dernières illustrations de la Mercedes W11 réalisées par Giorgio Piola offrent un aperçu des modifications que l'équipe a effectuées à l'avant de sa monoplace.

Les deux cylindres au niveau du point de fixation des triangles supérieurs (flèches rouges sur l'illustration ci-dessus) sont totalement nouveaux pour 2020 et ils apportent peut-être une partie de la réponse quant à la manière dont Mercedes a intégré le DAS.

On imagine qu'à l'intérieur, ils atteignent la hauteur de la carrosserie et peuvent être utilisés dans le cadre d'un fonctionnement plus large qui influence le comportement de l'assemblage de la direction.

La crémaillère est également montée sur la face avant de la cloison et enfermée dans un carénage en fibre de carbone, avec des bras de direction montés le plus en avant possible.

Cela leur permet de les alignés avec le bras du triangle inférieur, afin d'obtenir un gain aérodynamique maximum comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessous.