Mercedes ne veut pas délaisser ses pontons étroits… pour l'instant

Lorsque l'on observe les dix monoplaces de Formule 1 en 2022, Mercedes doit se sentir bien seul. La Flèche d'Argent avait créé la sensation lors de sa présentation, avec des pontons particulièrement étroits, mais au fur et à mesure, les écuries qui avaient fait un choix similaire se sont tournées vers des solutions plus proches de celle de Red Bull, par exemple.

La marque à l'étoile devrait-elle faire de même ? Directeur de l'ingénierie piste, Andrew Shovlin estime que ce serait contre-productif avec la W13, compte tenu de sa philosophie. En revanche, en ce qui concerne la saison à venir, rien n'est exclu.

"Nous ne pensons pas que modifier notre ponton changera notre niveau de compétitivité", analyse Shovlin. "Nous n'avons certainement pas cet état d'esprit, mais nous ne nous sentons pas obligés d'avoir une Mercedes qui a telle apparence."

"Dès le tout début de l'année, nous étudions la carrosserie des autres écuries d'un bout à l'autre de la grille, en pensant certainement à l'an prochain, pour trouver des idées. Nous n'allons pas forcément nous contenter de prendre l'idée d'une autre équipe, nous étudions des combinaisons des différents concepts."

"C'est un processus progressif, mais je pense que fondamentalement, notre monoplace ne va pas énormément changer d'apparence cette saison. En revanche, je serais surprise si la voiture de l'an prochain avait l'air similaire."

Mercedes reste en tout cas dans une situation compliquée avec neuf dixièmes de déficit sur la pole position de Charles Leclerc au Circuit Paul Ricard, revenant à son niveau plus ou moins habituel de cette saison après avoir été très compétitif lors des deux Grands Prix précédents. Pire encore, cette perte de performance fait l'objet d'une incompréhension totale.

"Nous remontions lentement mais sûrement vers les avant-postes", souligne Toto Wolff, directeur d'équipe. "Il y avait de bons signes à Silverstone, puis nous sommes allés en Autriche, sur une piste où nous ne sommes pas compétitifs du tout d'habitude, et nous voyions clairement pourquoi nous n'étions pas compétitifs. Mais nous étions proches. C'est un tour en une minute et nous étions à trois dixièmes, ce qui était acceptable."

"Puis nous avons apporté un beau package d'évolutions au Paul Ricard, la piste est lisse, c'est parti, chassons-les ! Et là, pas de performance. Aucune performance. Et nous n'arrivons pas à le comprendre. Nous ne comprenons pas ce qui cloche. Nous avons expérimenté avec les ailerons arrière, du plus gros – que Lewis a décrit comme tirer un parachute derrière lui – à une version plus petite – qui nous fait perdre trop de vitesse dans les virages."

"Puis nous expérimentons avec les températures des pneus. Et nous voyons l'écart avec Verstappen. Si vous m'aviez dit que nous nous retrouverions entre sept dixièmes et 1,1 seconde derrière, ç'aurait été une petite claque."

La Flèche d'Argent est peu compétitive dans le dernier secteur au Castellet, où l'on retrouve de nombreux virages rapides. Comment l'expliquer ? "Je ne saurais pas dire si c'est la cartographie aéro en elle-même", répond Wolff, "mais ce que nous voyons est qu'en une séance, tantôt nous ne sommes pas du tout compétitifs dans le premier secteur, puis dans le second run de Q3 nous sommes les meilleurs dans le premier secteur. Clairement, il se passe quelque chose, que ce soit affecté par le vent ou que cela dépende des pneus. Cela ne fonctionne tout simplement pas sur notre voiture. Cette dernière est à la limite. Et entre héros et zéro, il y a une marge très fine que nous ne semblons pas comprendre."

