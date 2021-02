Le moteur de la Mercedes F1 W12 a démarré

L'instant est devenu un grand classique de chaque saison hivernale depuis quelques années, et après plusieurs autres écuries, c'est au tour de Mercedes d'avoir démarré pour la première fois sa monoplace 2021. Sans dévoiler la moindre image, l'écurie Championne du monde en titre s'est contenté de diffuser les premiers rugissements du V6 turbo hybride.

La F1 W12, qui devrait cette année conserver une livrée noire, sera présentée officiellement le mardi 2 mars prochain, moins de deux semaines avant les premiers essais hivernaux prévus à Bahreïn, du 12 au 14 mars. Le premier Grand Prix de la saison se tiendra quant à lui le week-end du 28 mars, toujours sur le circuit de Sakhir.

Le démarrage de l'unité de puissance Mercedes dans la nouvelle monoplace intervient quelques jours après des soucis de jeunesse évoqués la semaine dernière par Hywel Thomas, directeur du département moteur. "Nous avons quelques problèmes avec les unités de puissance", expliquait-il. "Nous savons que nous avons des problèmes mais nous avons de nombreux plans en place pour les régler. Je suis certain que tout sera prêt pour le premier Grand Prix."

Il s'agit du troisième moteur Mercedes à démarrer ces derniers jours, puisque le bloc conçu à Brixworth a même déjà roulé par deux fois cette semaine à Silverstone. Une première fois mardi pour le shakedown de la McLaren MCL35M, puis une deuxième mercredi pour celui de la Williams FW43B. La troisième écurie cliente de Mercedes cette année est Aston Martin, qui présentera sa monoplace le mercredi 3 mars.

Chez Mercedes, le directeur techniques James Allison a récemment confirmé que le travail à effectuer sur l'unité de puissance était particulièrement stressant, compte tenu du gel du développement en cours de saison.

"Outre le fait que le département moteur doit trouver plus de performance sur l'unité de puissance, avec les efforts intenses que cela implique, ils doivent le faire dans un contexte réglementaire où il y a moins de marge d'erreur", a-t-il souligné. "Les années précédentes, il y avait trois opportunités distinctes dans l'année pour apporter une évolution à l'unité de puissance. Avec chaque nouvelle unité de puissance, on pouvait avoir un design différent et espérer améliorer les performances en piste."



"En 2021, une seule opportunité est permise pour apporter cette évolution de performance en piste [avant le début de la saison]. Il faut donc apporter autant de choses que possible sur cette évolution et s'y tenir, car il n'y a qu'une chance. Cela accentue vraiment la pression sur le département moteur, pour s'assurer de tirer le maximum possible de cette unique opportunité."