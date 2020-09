Mercedes "n'a pas l'intention d'abandonner l'écurie" à Ineos

À la lumière des rumeurs apparues durant le week-end du Grand Prix de Toscane, et fortement alimentées par Eddie Jordan lors d'une interview accordée à la presse britannique, Toto Wolff a calmé le jeu. Le directeur de Mercedes a écarté l'hypothèse de voir Ineos racheter intégralement l'écurie du constructeur allemand, sans toutefois nier fermement que le géant de la pétrochimie puisse prendre une place plus importante dans le projet F1 de la firme à l'étoile.

Lire aussi : Championnat - Le rouleau compresseur Hamilton

Ineos est devenu partenaire majeur de Mercedes en décembre dernier, notamment sur le plan technologique, mais aussi d'un point de vue commercial en faisant son apparition sur la livrée des monoplaces conçues à Brackley. Devant les affirmations d'Eddie Jordan, convaincu de la vente de l'équipe, Wolff a remis les choses dans leur contexte.

"Vous savez, les gens prennent des morceaux ici et là et construisent une histoire autour de ça", regrette l'Autrichien. "Nous avons des relations magnifiques avec Ineos, nous travaillons ensemble sur plusieurs projets high-tech autour de la Coupe de l'America et de l'équipe cycliste. Ce partenariat est très complémentaire. Nous partageons les mêmes ambitions pour nos équipes respectives. C'est pourquoi Ineos est l'un de nos partenaires. Au-delà de ça, tout n'est que spéculation. Daimler n'a pas l'intention d'abandonner l'écurie, et Ineos n'a aucun intérêt pour en acheter la majorité et lui donner son nom. De mon côté, je n'ai aucune raison de me défaire de mes actions. Donc beaucoup de choses sont inventées."

Si les rumeurs vont bon train autour de l'écurie allemande, c'est aussi parce que Toto Wolff lui-même n'a pas encore annoncé ce qu'il ferait en 2021. S'il a fait part de son intention de rester impliqué, il a aussi fait comprendre que son rôle pourrait évoluer afin de lui permettre de prendre du recul ou de ne plus être présent sur tous les Grands Prix à partir de la saison prochaine. La prolongation de contrat de Lewis Hamilton doit elle aussi être négociée et entérinée. Néanmoins, Wolff assure que les choses ne sont pas aussi floues que certains veulent le croire.

"L'avenir de l'équipe est absolument clair", insiste-t-il. "C'est l'écurie Mercedes AMG Petronas F1 Team. Et rien ne va changer ça. Concernant Lewis ou les discussions plus larges, nous n'avons tout simplement pas trouvé de temps pour discuter car il y a eu trois enchaînements de trois Grands Prix consécutifs. Désormais il s'agit juste de se poser et de finaliser les choses."