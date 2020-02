Mercedes ne concevra pas de deuxième voiture d'ici Melbourne

Mercedes a dévoilé à Silverstone sa W11 pour la saison 2020, et il faut s'attendre à voir une version très proche de celle-ci en piste pour le premier Grand Prix à Melbourne. Le directeur technique de l'écurie allemande l'assure, il n'est pas question d'introduire autant de modifications que l'an passé sur la monoplace entre le moment de sa présentation, celui des essais hivernaux et le rendez-vous australien. James Allison justifie cette approche plus mesurée par la grande stabilité réglementaire qui règne entre 2019 et cette année.

"Nous serons plus conventionnels cette année", explique-t-il. "Nous aurons toujours des évolutions pour Melbourne qui arriveront durant la deuxième semaine des essais hivernaux, mais il n'y aura pas d'approche avec une nouvelle voiture complète comme en 2019. L'an dernier, la réglementation avait significativement changé et elle s'était décidée tard. Dans ces circonstances, avoir une monoplace pour la présentation et une autre pour la deuxième semaine nous a donné la chance d'apprendre un maximum pour la spécification de Melbourne. La réglementation est beaucoup plus mure cette année et avec cette stabilité, le développement 2020 est déjà au même niveau que celui de la voiture finale de l'an dernier. Renouveler une telle approche n'aurait donc pas de sens."

Repartir sur une base "fertile" pour le développement

Cette stabilité ne veut pas pour autant dire que Mercedes a rechigné à incorporer de grosses nouveautés sur sa W11, au contraire. Se contenter d'un développement de sa devancière n'aurait pas été suffisant pour atteindre les objectifs clairs de défense de la couronne mondiale.

"Si nous avions simplement continué à ajouter des choses à la base de 2019, nous aurions trouvé des gains de performance, mais selon toute vraisemblance, nous serions déjà en train de prendre du retard", assure Allison. "Nous voulions modifier certains aspects du concept de la voiture, qui sont impossibles à changer au cours d'une saison, et cela nous offre une base plus fertile pour la nouvelle saison. Nous avons essayé d'apporter quelques modifications architecturales bien choisies pour conserver une forte courbe de développement, même si le règlement est désormais plus mature."

"Rien n'a vraiment changé réglementairement, donc la voiture roulera avec des niveaux de traînée très similaires à l'année dernière. Ce qui a changé, bien sûr, ce sont nos efforts consentis durant l'hiver pour augmenter l'efficacité aérodynamique du package, ce qui nous donne une monoplace qui génère beaucoup plus d'appui en échange de cette traînée."