Mercedes a la "peau dure" et encaisse la frustration de Hamilton

Parti 11e du Grand Prix de Turquie, Lewis Hamilton est parvenu à remonter dans le top 5 et même sur le podium provisoire grâce à son rythme et au pari de prolonger le plus longtemps possible son relais avec ses pneus du départ. Toutefois, alors que les doutes sur la possibilité de rallier l'arrivée avec ces gommes étaient de plus en plus grands, Mercedes a fini par obliger son pilote à rentrer à quelques tours du drapeau à damier pour chausser un nouveau train. Il a finalement terminé cinquième.

Comme souvent dans ces circonstances où l'adrénaline coule à flots, Hamilton n'a pas caché sa frustration à la radio quand, une fois ressorti, il s'est trouvé dans l'incapacité de reprendre du terrain sur les voitures devant lui et même sous la pression d'autres pilotes. Le septuple Champion du monde jugeait qu'il aurait fallu s'en tenir au pari de rester en piste, bien qu'il ait mis plus tard de l'eau dans son vin.

Interrogé après le GP sur ces moments de frustration, lors desquels Hamilton a notamment demandé à son ingénieur de piste, Peter Bonnington, de le "laisser tranquille", le directeur exécutif de Mercedes, Toto Wolff, a indiqué que l'équipe n'avait "aucun problème du tout avec les conversations difficiles à la radio".

"Évidemment, nous ne parlerions pas comme ça à Lewis, parce qu'il pilote une voiture à 320 km/h. Mais tout va bien, absolument. Nous sommes totalement alignés, nous sommes dans le même bateau depuis huit ans. Nous avons la peau assez dure pour comprendre qu'un pilote dans la voiture est frustré par la situation, [mais] qu'il comprendra après."

En Russie, Hamilton avait également remis en question la stratégie de Mercedes. Il a d'abord ignoré un appel à rentrer au stand avant de suivre l'équipe pour chausser des intermédiaires un tour plus tard, une décision qu'il a ensuite qualifiée de "coup de génie" : "Je pense que nous devons juste travailler sur la communication pour nous faire confiance, et d'une certaine manière être capable de décrire ce que nous recherchons", a ajouté Wolff.

Andrew Shovlin, responsable de l'ingénierie de piste chez Mercedes, a déclaré que le stand "ne s'attendait pas à autre chose que de la frustration" à la suite de sa cinquième place, tout en précisant que Hamilton avait compris cette décision après le débriefing d'après course. "Il comprend les raisons. Je pense que c'est juste de la frustration de sa part car à certains moments de cette course, il pensait qu'il allait être sur le podium, et cela ne s'est pas réalisé."

"Il y a un peu de déception là-dedans. Mais si nous regardons comment nous avons opéré, c'était sensé et dans une bataille de championnat, il y a un moment où vous devez arrêter de prendre des risques et vous devez limiter vos pertes. Même si ces décisions sont difficiles à prendre, il faut être fort et les prendre."