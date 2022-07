Mercedes doit encore trouver "beaucoup de temps" pour jouer la gagne

Charger le lecteur audio

Mercedes a signé son meilleur résultat de la saison 2022 lors du Grand Prix de France, 12e manche de la campagne. Lewis Hamilton et George Russell sont en effet montés tous deux sur le podium, en deuxième et troisième position respectivement, derrière Max Verstappen. Mais si "seulement" dix secondes séparaient le vainqueur de son dauphin sur la ligne d'arrivée au Castellet ce dimanche, l'écurie allemande ne se berce pas d'illusions.

Sans grande pression, le Néerlandais a en effet pu gérer ses pneus après le restart consécutif au Safety Car causé par l'abandon de Charles Leclerc. En conséquence, le directeur exécutif de Mercedes, Toto Wolff, estime qu'il faut raison garder quand Motorsport.com lui demande si la réalité était toujours celle d'un écart de quatre à cinq dixièmes entre sa structure et les deux écuries de pointe.

"Je pense qu'il [Hamilton] a été en mesure de stabiliser l'écart à cinq ou six secondes dans le premier relais, mais il faut être honnête et dire que lorsqu'ils se sont confrontés [directement] l'un à l'autre dans le deuxième relais, Max ne faisait probablement que maintenir [la voiture] sur la piste", a expliqué l'Autrichien. "Donc, dans ma perspective de verre à moitié vide, il y a encore beaucoup de temps au tour à rattraper."

Mercedes a connu un week-end fait de hauts et de bas au Paul Ricard, avec l'espoir de se battre aux avant-postes sur un circuit qui semblait naturellement devoir convenir à la W13. Las, l'écurie s'est rapidement rendu compte que ce ne serait pas le cas et qu'elle était même encore plus en retrait que lors des épreuves précédentes.

Toto Wolff, directeur exécutif de Mercedes

Hamilton a échoué à huit dixièmes de la pole de Leclerc lors des qualifications mais, en course, les errements de Ferrari et de Sergio Pérez ont permis à l'écurie de signer ce double podium. Toutefois, Wolff estime que le gros du travail doit être de comprendre pourquoi les attentes n'ont pas été comblées au Castellet : "Je pense qu'à chaque tour, nous collectons plus de données et comprenons un peu plus, donc nous assemblons les petites pièces du puzzle. C'est un processus qui est parfois difficile."

Malgré tout, parmi les conclusions à tirer, l'on note le fait que le rythme en qualifications demeure décevant, avec une mise en température des pneus qui reste difficile même dans des conditions climatiques chaudes. "Ce n'est tout simplement pas une seule chose : nous manquons de performance sur un seul tour et nous manquons de performance au début du relais", a ajouté Wolff.

"Il y a quelque chose à comprendre et il n'y a pas de solution miracle, mais il y a quelques éléments qui se répercutent sur nos performances. La deuxième et la troisième place sont un bon résultat mais nous travaillons sans relâche pour gagner et il y a encore un écart."