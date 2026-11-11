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Mercedes explique le comportement "inhabituel" de sa voiture à l'origine de la sortie de piste d'Antonelli au Brésil

L'écurie Mercedes revient sur les difficultés de pilotage rencontrées par Kimi Antonelli à Interlagos

Filip Cleeren

Publié: 11 nov. 2026, 18:10

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Photo de : Alex Pantling / Getty Images

Bradley Lord, directeur adjoint de l'équipe Mercedes, a expliqué les différentes sorties de piste des Flèches d'argent lors du Grand Prix du Brésil de Formule 1.

Pour son premier rendez-vous depuis la confirmation de son premier titre au Mexique, Kimi Antonelli semblait en mesure de profiter du mauvais départ du poleman Lando Norris pour s'emparer de la tête depuis la deuxième place sur la grille. Il avait ainsi creusé une avance confortable au cours des 15 premiers tours d'une course disputée dans des conditions alternant entre pluie et piste sèche.

Mais après être passé des pneus intermédiaires usés aux slicks au 18e tour, en réaction à l'arrêt de Norris un tour plus tôt, Antonelli a commencé à signaler d'étranges problèmes de suspension. Il avait l'impression que sa W17 tirait d'un côté. Deux tours plus tard, l'Italien est sorti de la piste au virage 1, après que l'arrière de sa voiture a brutalement décroché au freinage, l'envoyant dans la zone de dégagement.

Antonelli a pu repartir, mais il a perdu la tête au profit de Norris et a reculé dans le classement pour finalement terminer cinquième, à 41 secondes du Britannique. Cette sortie de piste n'était pas un incident isolé pour l'Italien, qui avait déjà quitté la piste dans le glissant virage 12. De son côté, son coéquipier George Russell a eu la chance de se sortir d'un tête-à-queue à l'étroite sortie des stands. Il a finalement rallié l'arrivée devant Antonelli, à la quatrième place.

"Je dois analyser ce tête-à-queue, car je ne comprends pas pourquoi l'arrière m'a échappé aussi rapidement", a déclaré Antonelli une fois sa colère retombée après cette course décevante, d'autant que Mercedes venait de décrocher le titre constructeurs. "Il n'y a eu aucun signe avant-coureur, rien. Mais dès que j'ai chaussé les tendres, j'ai senti quelque chose d'étrange avec la voiture. Nous devons donc vérifier ce qui s'est passé. Mais oui, c'est dommage, car nous avons perdu la course à ce moment-là."

Mercedes clinched its first constructors' title since 2021

Photo de: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

Après avoir analysé les problèmes de comportement rencontrés par ses deux pilotes, Mercedes estime que les anomalies signalées étaient en grande partie liées aux difficultés à amener les pneus dans la bonne fenêtre de fonctionnement dans les conditions plus fraîches de dimanche.

"Kimi avait évidemment fait un tête-à-queue et avait mis à plat les quatre pneus, ce qui a forcément limité son rythme", a expliqué Lord dans le débriefing de l'équipe sur les réseaux sociaux. "Nous avons vraiment eu du mal avec les pneus tendres slicks, puis lors du dernier relais également, avec une voiture très, très difficile à piloter, très survireuse et, en particulier pendant le relais en pneus tendres, avec des températures de pneus très basses."

"Les deux pilotes, comme d'autres concurrents en piste, ont alors pensé qu'il y avait quelque chose de cassé sur la voiture. Mais à l'analyse, il semble que nous étions simplement en dessous de la fenêtre de température des pneus. Nous y entrions parfois, avant d'en ressortir dans les conditions humides. C'est ce qui provoquait ce comportement de la voiture très étrange et inhabituel."

Lord a ajouté : "C'était une course particulièrement mouvementée. Il est rare de partir en tête-à-queue pendant le tour de formation et de manquer de peu une barrière, de faire un tête-à-queue dans la voie des stands avec l'autre voiture, de connaître plusieurs incidents en piste et, malgré tout, de terminer quatrième et cinquième."

"À certains moments de la course au Brésil, lors du premier relais en pneus intermédiaires au départ, puis pendant une grande partie du relais en pneus tendres sur le sec, nous étions en réalité la voiture la plus rapide en piste."

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