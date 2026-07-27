Mercedes F1 confirme le départ de Gwen Lagrue
Mercedes a officialisé le départ du responsable de son programme junior, le Français Gwen Lagrue. Il est attendu chez Red Bull.
Photo de : Sam Bloxham / Motorsport Images
Confirmant une information que nous vous révélions la semaine passée, Mercedes a officialisé le départ de Gwen Lagrue. Le Français, dénicheur de talents, était à la tête du programme des jeunes pilotes de l'écurie depuis 2016.
À ce poste, il a supervisé le recrutement et la montée dans les échelons junior de plusieurs talents, dont les deux pilotes titulaires actuels de l'écurie allemande, George Russell et Kimi Antonelli.
Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Mercedes a salué le travail de Lagrue et lui a rendu hommage : "Merci, Gwen. Ce fut une aventure formidable à tes côtés."
"Ensemble, nous avons formé de nombreux jeunes pilotes, notamment nos pilotes actuels en F1, George et Kimi, et tu y as apporté une contribution exceptionnelle."
"Nous avons mis en place un véritable successeur à l'équipe junior Mercedes-Benz d'origine, et tu laisses derrière toi un groupe talentueux qui saura poursuivre ce travail."
"Les relations professionnelles peuvent prendre fin, mais nous resterons toujours amis, animés par une vision commune."
"Nous te souhaitons bonne chance pour ton prochain défi."
Ce défi à venir sera donc Red Bull, où Lagrue va occuper prochainement la place laissée vacante par le départ d'Helmut Marko en fin de saison 2025. Le programme junior autrichien, gros pourvoyeur de pilotes en Formule 1 par le truchement des deux écuries dont la marque dispose dans la discipline reine, est aujourd'hui dans une phase de transition, alors qu'il recherche toujours un pilote capable de marcher dans les traces de Sebastian Vettel et Max Verstappen.
L'avenir de ce dernier chez Red Bull est en effet au cœur des spéculations actuellement, quand bien même il est attendu qu'il reste à Milton Keynes au moins une saison supplémentaire.
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