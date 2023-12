Mercedes rejette les "allégation non fondées" contre Wolff

La FIA a annoncé ce mardi que son Département Conformité enquêtait sur un conflit d'intérêts potentiel concernant la transmission d'informations entre un membre du personnel de la FOM et un directeur d'équipe de F1.

"La FIA a conscience de spéculations dans les médias autour de l'allégation selon laquelle des informations de nature confidentielle auraient été transmises à un directeur d'équipe de F1 par un membre du personnel de FOM", pouvait-on lire dans le communiqué. "Le Département Conformité de la FIA étudie le sujet."

Lire aussi : Formule 1 Les Wolff visés par une enquête FIA sur un conflit d'intérêts

Ce communiqué semble faire référence à un rapport suggérant que des directeurs d'équipe se sont plaints à la FIA de l'existence d'un conflit d'intérêts potentiel entre Toto Wolff, le patron de Mercedes, et son épouse Susie, directrice générale de F1 Academy, à propos d'un transfert d'informations.

En réaction, Mercedes a défendu vigoureusement Wolff contre ce qui est qualifié d'"allégations non fondées" et a révélé n'avoir eu aucune communication avec l'instance dirigeante à ce sujet avant la parution de l'information dans les médias. "Nous prenons note du communiqué générique de la FIA de ce soir, qui répond à des allégations non fondées émanant d'un seul média, et du briefing off-record qui l'a lié au directeur de l'équipe Mercedes-AMG F1", peut-on lire dans le communiqué de l'écurie.

"L'équipe n'a reçu aucune communication du Département Conformité de la FIA à ce sujet et il est très surprenant d'apprendre l'existence de l'enquête par le biais de la presse. Nous rejetons totalement l'allégation contenue dans le communiqué et la couverture médiatique associée, qui porte atteinte à tort à l'intégrité et à la conformité de notre directeur d'équipe."

George Russell avec Toto Wolff.

Mercedes a indiqué souhaiter une résolution rapide de l'affaire impliquant la FIA et une transparence totale sur l'enquête. L'écurie a ajouté : "Nous invitons le Département Conformité de la FIA à nous adresser une correspondance complète, rapide et transparente concernant cette enquête et son contenu."

Plus tôt dans la soirée, toute suggestion d'acte répréhensible de la part de Wolff et de la FOM a été fermement démentie par la F1, qui gère la F1 Academy. Dans un communiqué, qui fait référence au fait qu'elle n'a pas non plus été informée de l'enquête avant la parution de l'information dans les médias, la FOM a défendu à la fois Wolff et sa propre réputation.

"Nous prenons note de la déclaration publique faite par la FIA ce soir, qui ne nous a pas été communiquée à l'avance", a déclaré la F1. "Nous sommes convaincus que les allégations sont fausses et nous disposons de processus et de procédures solides qui garantissent la séparation des informations et des responsabilités en cas de conflit d'intérêts potentiel."

"Nous sommes convaincus qu'aucun membre de notre équipe n'a procédé à une divulgation non autorisée à un directeur d'équipe et nous mettons en garde quiconque contre des allégations imprudentes et graves sans fondement."

Le Département Conformité de la FIA a déjà été sollicité cette saison lorsque Lance Stroll a fait l'objet d'une enquête après le Grand Prix du Qatar pour avoir poussé son entraîneur après une élimination prématurée lors des qualifications. Le Canadien a reçu un avertissement formel et s'est excusé pour son comportement.