Mercedes et Ferrari nient retarder l'arrivée de Volkswagen en F1

Charger le lecteur audio

Si Audi et Porsche, deux des marques appartenant au groupe Volkswagen, sont sur le point de s'engager dans le Championnat du monde de Formule 1 en tant que motoriste, aucun des deux constructeurs ne souhaite annoncer officiellement sa participation avant que le futur règlement moteur ne soit validé par la FIA.

Les principaux débats pour cet ensemble de règles, qui entreront en vigueur en 2026, concernent les concessions accordées aux nouveaux arrivants. Des rumeurs indiquent que les membres actuels de la grille cherchent à repousser la validation de ces règles car tout retard réduirait la préparation du groupe Volkswagen. Cependant, Mattia Binotto et Toto Wolff, respectivement directeurs des équipes Ferrari et Mercedes, ont réfuté ces spéculations. Selon eux, leur accord pour abandonner l'élément MGU-H est le signe de leur volonté d'accueillir de nouveaux motoristes dans la catégorie reine.

"Nous sommes très positifs face à l'arrivée de Audi et Porsche en F1", a confié Binotto à Motorsport.com. "Nous sommes très positifs parce que c'est formidable pour la F1, c'est formidable d'avoir plus de constructeurs et c'est formidable d'avoir le groupe Volkswagen dans notre business et dans notre championnat F1."

"Donc je pense que nous avons fait tout ce que nous pouvions pour essayer de nous adapter et faire en sorte qu'ils soient heureux. Nous avons supprimé le MGU-H, nous l'avons fait seulement pour essayer de les aider à rejoindre la F1. Soyez sûrs que pour nous, la suppression du MGU-H n'est peut-être pas la meilleure décision. C'est un compromis parce que c'est une technologie que nous connaissons très bien. C'est une technologie à haut rendement, ce qui est super pour la F1. Donc je pense que, dans l'ensemble, nous sommes très positifs et constructifs."

Mattia Binotto, directeur de Ferrari, en conférence de presse.

"Maintenant, pourquoi cela prend autant de temps ? Parce que c'est le temps qui est nécessaire pour faire ces choses correctement. Et nous ne sommes pas prêts pour le moment, tout simplement. Pas seulement nous, motoristes actuels, mais aussi la FIA parce que c'est elle qui mène les discussions. Je pense aussi que pour Audi et Porsche, les règles ne sont pas encore prêtes. Il reste encore des points ouverts et ils doivent simplement être abordés, débattus et approuvés."

Quant à Wolff, l'Autrichien a insisté sur le fait que Mercedes souhaite également que le règlement moteur soit validé, laissant entendre qu'Audi et Porsche accordaient une trop grande attention aux détails du règlement.

"Au contraire, nous ne voulons pas reporter ces règles, nous voulons qu'elles soient mises en place", a assuré le directeur de Mercedes F1. "Nous avons renoncé au MGU-H, quelque chose d'énorme, pour satisfaire les nouveaux venus. De toute façon, on nous avait dit que d'ici la fin de l'année [2021], nous allions avoir la confirmation qu'[Audi et Porsche] se joindraient à nous. Cette confirmation n'a pas été donnée jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi."

"C'est un environnement dans lequel les règles changeront tout le temps, on peut pas le rendre dépendant des règles. Nous avons fait de grands pas vers eux et nous ferons les derniers pas sur les règles. Ce sont les détails qui comptent, peu importe si nous discutons de 50 heures de banc d'essai pour un nouvel arrivant, mais nous aimerions qu'ils se joignent à nous. Ça fait longtemps qu'ils sont assis à notre table pour négocier ces règles mais ils ne se sont pas encore engagés."