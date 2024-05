Selon Mercedes, Hamilton a proposé de laisser l'aileron évolué à Russell

Après les qualifications du Grand Prix de Monaco, Lewis Hamilton avait révélé que son équipier George Russell avait été le seul à bénéficier du nouvel aileron avant apporté en Principauté par Mercedes, dans le contexte d'une nouvelle séance de qualifications où le septuple Champion du monde a été battu par son équipier, qui mène 8-2 dans l'exercice depuis l'entame de la saison (7-1 sans les qualifs sprint).

Interrogé sur ce sujet dans le cadre de son habituel débriefing vidéo d'après-course, l'écurie Mercedes, par le biais de son responsable de l'ingénierie de piste Andrew Shovlin, en a dit un peu plus sur les coulisses de l'attribution de cet aileron : "Nous prévoyons d'avoir une 'quantité de course' de cet aileron à Montréal et normalement, cela correspond à au moins trois [exemplaires d'une même pièce] car cela vous en fait un pour chaque voiture et vous en avez un de rechange disponible en cas d'incident. Nous n'en fabriquons pas trois en une seule fois. Nous produisons le premier, puis le deuxième, puis le troisième. Le fait est que nous en avions un que nous pouvions apporter à Monaco et qui était prêt le vendredi à faire le week-end."

"Il y a quelque temps, les pilotes ont demandé pourquoi nous attendions toujours d'avoir un jeu complet [pour introduire une nouvelle pièce] ; 'pourquoi ne pas laisser l'un d'entre nous l'utiliser ?' Nous avons convenu avec eux qu'étant donné la situation de l'équipe en termes de performances, il fallait progresser et apprendre. Pour ce faire, c'est une bonne chose d'avoir des spécifications différentes. Avec les pilotes, nous nous sommes mis d'accord sur le fait que, dans l'état actuel des choses, il serait souhaitable d'en apporter un [à Monaco} et ils étaient tous les deux satisfaits de cela."

Et c'est à ce moment-là que Hamilton a lui-même volontairement laissé la priorité à George Russell pour l'épreuve de Monte-Carlo : "La question difficile était de savoir comment décider qui allait l'utiliser. Mais Lewis a dit 'si nous commençons à faire ça parce que nous n'avons pas assez de pièces, laissez George l'utiliser à Monaco, il y aura des courses à l'avenir où nous aurons une seule évolution et bien sûr, nous alternerons à partir de maintenant'. Lewis a rendu cette décision très simple pour nous."

En course, George Russell et Lewis Hamilton ont terminé à leur position de départ, à savoir cinquième et septième.