Mercedes hausse le ton, Cadillac provoque encore un drapeau rouge
La matinée de vendredi lors de la première session des essais hivernaux F1 2026 à Bahreïn a vu George Russell (Mercedes) signer le meilleur temps absolu, devant Lewis Hamilton (Ferrari). Cadillac a causé le seul drapeau rouge de la séance.
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Au sortir d'une journée qui avait été loin d'être idéale pour Mercedes, avec le plus faible roulage des 11 écuries ce jeudi, la journée de vendredi a commencé sous de meilleurs auspices du côté de la première session des essais hivernaux de Bahreïn 2026.
Au volant de la W17, George Russell a en effet à la fois signé le meilleur temps de ces quatre premières heures et des essais dans leur ensemble - même si cela demeure encore anecdotique à ce stade - mais il a surtout été l'un des pilotes les plus actifs sur l'asphalte chaud de Sakhir, avec 78 tours au compteur pour le Britannique, soit déjà plus que sur la totalité de la journée d'hier.
Sur la feuille des chronos, il devance de 0"291 son ancien équipier, Lewis Hamilton, dont la Ferrari continue d'aligner les tours comme un métronome.
Globalement, le roulage a encore été excellent pour l'ensemble du plateau, puisque toutes les écuries ont au moins parcouru 50 fois le tracé de Sakhir - Racing Bulls dépassant même la barre des 80 boucles avec Liam Lawson -, à l'exception notable de Cadillac.
Cadillac cause la seule interruption de séance
Valtteri Bottas a dû s'arrêter en piste ce vendredi matin à Sakhir.
Photo de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
La structure américaine, déjà responsable du premier drapeau rouge de la journée de jeudi, a de nouveau obligé à une interruption de la séance vers 8h50, heure française, quand la monoplace noire et blanche aux mains de Valtteri Bottas a dû être immobilisée dans un dégagement du tracé.
Comme hier cependant, la voiture - dont on ne connaît toujours pas le petit nom - a pu reprendre la piste en cours de matinée, aux alentours de 10h45. Au total, le Finlandais a pu engranger 37 tours.
Les essais reprendront à 13h et seront à suivre en live avec Motorsport.com.
Essais hivernaux 2026 de Bahreïn 1 - Jour 3 (matin)
|P.
|PILOTe
|ÉQUIPe
|Tours
|Chrono
|1
|Russell
|Mercedes
|78
|1'33"918
|2
|Hamilton
|Ferrari
|69
|1'34"209
|3
|Verstappen
|Red Bull
|61
|1'35"341
|4
|Bearman
|Haas
|70
|1'35"972
|5
|Piastri
|McLaren
|73
|1'36"390
|6
|Colapinto
|Alpine
|64
|1'36"874
|7
|Sainz
|Williams
|68
|1'37"186
|8
|Lawson
|Racing Bulls
|84
|1'37"238
|9
|Bortoleto
|Audi
|60
|1'37"536
|10
|Stroll
|Aston Martin
|54
|1'38"423
|11
|Bottas
|Cadillac
|37
|1'38"772
Partager ou sauvegarder cet article
Dernières actus
Essais hivernaux de Bahreïn 1 : les infos du troisième jour en direct
Le patron de la Formule E taquine et invite Verstappen après ses critiques !
Evans en tête du Rallye de Suède, Solberg joue avec le feu !
Mercedes hausse le ton, Cadillac provoque encore un drapeau rouge
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires