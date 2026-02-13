Passer au contenu principal

Résumé d'essais
Formule 1 Essais hivernaux à Bahreïn I

Mercedes hausse le ton, Cadillac provoque encore un drapeau rouge

La matinée de vendredi lors de la première session des essais hivernaux F1 2026 à Bahreïn a vu George Russell (Mercedes) signer le meilleur temps absolu, devant Lewis Hamilton (Ferrari). Cadillac a causé le seul drapeau rouge de la séance.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
52

Au sortir d'une journée qui avait été loin d'être idéale pour Mercedes, avec le plus faible roulage des 11 écuries ce jeudi, la journée de vendredi a commencé sous de meilleurs auspices du côté de la première session des essais hivernaux de Bahreïn 2026.

Au volant de la W17, George Russell a en effet à la fois signé le meilleur temps de ces quatre premières heures et des essais dans leur ensemble - même si cela demeure encore anecdotique à ce stade - mais il a surtout été l'un des pilotes les plus actifs sur l'asphalte chaud de Sakhir, avec 78 tours au compteur pour le Britannique, soit déjà plus que sur la totalité de la journée d'hier.

Sur la feuille des chronos, il devance de 0"291 son ancien équipier, Lewis Hamilton, dont la Ferrari continue d'aligner les tours comme un métronome.

Globalement, le roulage a encore été excellent pour l'ensemble du plateau, puisque toutes les écuries ont au moins parcouru 50 fois le tracé de Sakhir - Racing Bulls dépassant même la barre des 80 boucles avec Liam Lawson -, à l'exception notable de Cadillac.

Cadillac cause la seule interruption de séance

Valtteri Bottas a dû s'arrêter en piste ce vendredi matin à Sakhir.

Valtteri Bottas a dû s'arrêter en piste ce vendredi matin à Sakhir.

Photo de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

La structure américaine, déjà responsable du premier drapeau rouge de la journée de jeudi, a de nouveau obligé à une interruption de la séance vers 8h50, heure française, quand la monoplace noire et blanche aux mains de Valtteri Bottas a dû être immobilisée dans un dégagement du tracé.

Comme hier cependant, la voiture - dont on ne connaît toujours pas le petit nom - a pu reprendre la piste en cours de matinée, aux alentours de 10h45. Au total, le Finlandais a pu engranger 37 tours.

Les essais reprendront à 13h et seront à suivre en live avec Motorsport.com.

Lire aussi :

Essais hivernaux 2026 de Bahreïn 1 - Jour 3 (matin)

P. PILOTe ÉQUIPe Tours Chrono
1 Russell Mercedes 78 1'33"918
2 Hamilton Ferrari 69 1'34"209
3 Verstappen Red Bull 61 1'35"341
4 Bearman Haas 70 1'35"972
5 Piastri McLaren 73 1'36"390
6 Colapinto Alpine 64 1'36"874
7 Sainz Williams 68 1'37"186
8 Lawson Racing Bulls 84 1'37"238
9 Bortoleto Audi 60 1'37"536
10 Stroll Aston Martin 54 1'38"423
11 Bottas Cadillac 37 1'38"772

 

