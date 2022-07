Mercedes : La Hongrie va "exposer" notre principale faiblesse

Charger le lecteur audio

Mercedes a vécu un week-end paradoxal au GP de France en signant son premier double podium de la saison alors même que les performances affichées au Castellet, circuit qui semblait devoir convenir à la W13, étaient en deçà des attentes et que l'épreuve n'avait pas démarré sous les meilleurs auspices. Toutefois, ce résultat n'a pas fait tourner la tête de l'écurie qui sait qu'il est sans doute bien plus circonstanciel que conjoncturel, en dépit de progrès réels et continus en rythme de course.

"Nous améliorons clairement la voiture course après course et notre rythme s'améliore, mais pas en qualifications pour le moment", a ainsi expliqué James Vowles, stratège de Mercedes, dans l'habituelle vidéo de débriefing de l'écurie. "Nous avons du mal à nous mêler à [Ferrari et Red Bull dans l'exercice] et il y aura certains circuits, comme le Paul Ricard et Silverstone, où nous pourrons utiliser le rythme de course à notre avantage – Budapest moins. Il est très difficile à Budapest, si vous partez derrière, de remonter dans le peloton. Il y a des opportunités, mais c'est plus difficile."

"Je pense qu'il est également juste de dire qu'il y a des semaines où il est difficile de faire la distinction entre les deux Ferrari et les deux Red Bull. Il y a des semaines où le rythme de [Sergio] Pérez est similaire à celui de [Max] Verstappen ou légèrement différent. Ce week-end, il semblait y avoir une plus grande différence. Et dans le cas de [Carlos] Sainz, il a eu des pénalités moteur qui l'ont fait partir du fond de la grille. S'il avait été devant, il avait une voiture incroyablement rapide et il aurait été difficile de le battre, donc nous devons faire preuve de réalisme. Nous sommes ici pour nous améliorer et aller de l'avant, mais nous ne sommes pas encore au niveau. Nous avons besoin que les autres fassent des erreurs afin de ramasser les morceaux et de progresser [dans la hiérarchie]."



Lewis Hamilton devant Sergio Pérez, Fernando Alonso et George Russell au GP de France

Au sujet de la différence entre rythme de qualifs et de course, Vowles d'ajouter : "Nous n'avions pas prévu d'être aussi éloignés en qualifications, mais la réalité est que nous préférons avoir la voiture rapide en course que nous avons actuellement. La course fait plus de 50 tours, et avoir une monoplace qui est compétitive dans chacun d'entre eux vous donne des opportunités, et typiquement de pouvoir remonter à une belle position au fil de la course."

"Cela dit, nous préférerions évidemment être plus compétitifs en qualifications. Il y a des circuits comme Budapest qui vont nous poser des problèmes et nous devons nous assurer d'être vraiment dans le coup pour être sûrs de ne pas avoir un certain nombre d'autres équipes entre Ferrari, Red Bull et nous."

Quand bien même le résultat du Paul Ricard a été vécu comme un "soulagement" au sein de l'écurie, l'ingénieur britannique ne manque pas d'insister : "La dure réalité du fait qu'en qualifications nous avions près de neuf dixièmes de retard et que, même en course, nous étions en retrait de quelques dixièmes, nous frappe toujours. Nous savons que nous avons encore du pain sur la planche. Et, dans ce cas, c'est une pénalité pour Sainz qui l'a renvoyé en fond de grille et pour Pérez, un week-end où il n'était pas tout à fait dans le rythme habituel. Cette cruelle réalité est ce qui nous pousse à travailler incroyablement dur chaque jour pour revenir aux avant-postes et cela prendra du temps, mais nous y arriverons."

"Nous ne sommes pas encore au niveau où nous devrions être pour gagner [...], surtout par exemple en rythme de qualifications et la Hongrie exposera cette faiblesse", a-t-il prévenu. "Nous sommes réalistes, nous avons fait des progrès et je peux voir des avancées, et nous pouvons voir de quelle manière nous allons progresser à nouveau au cours des prochaines courses, mais à Budapest nous devons être réalistes. Au point où nous en sommes avec cette F1, c'est une voiture de course solide, mais nous ne serons peut-être pas en mesure d'utiliser toutes ses capacités dans les conditions qui nous seront présentées. Et nous devrons travailler au mieux pour nous assurer de nous qualifier aux positions où elle doit être, vers l'avant."