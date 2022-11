Mercedes "dans l'incrédulité la plus totale" après la faillite de FTX

Charger le lecteur audio

Mercedes a pris la décision de suspendre son accord avec FTX lors du Grand Prix de São Paulo, à la suite de la faillite de son sponsor. Touchée par une crise de liquidités, la plateforme a déposé le bilan, ce qui a déclenché par la suite une chute du marché des cryptomonnaies.

L'effondrement de FTX pourrait également avoir des répercussions sur la Formule 1 puisqu'au cours des deux dernières saisons, les accords entre équipes de la catégorie reine et entreprises de cryptomonnaies se sont multipliés. Toto Wolff, le directeur de l'équipe Mercedes a fait part de sa surprise concernant la chute de FTX, qui a mis en évidence selon lui les risques actuels associés aux cryptomonnaies.

"Nous avons envisagé [de signer un accord avec] FTX parce qu'ils étaient l'un des partenaires les plus crédibles, solides et financièrement sains qui existaient", a expliqué l'Autrichien. "Nous pouvons voir qu'une société de cryptomonnaies peut se retrouver à genoux et disparaître en une semaine, cela montre à quel point le secteur est encore vulnérable. Il n'est pas réglementé et je pense qu'il doit l'être car il y a énormément de clients, d'investisseurs et de partenaires comme nous qui ont été laissés dans l'incrédulité la plus totale face à ce qui s'est passé."

Toutefois, le directeur reste convaincu de la viabilité de cette industrie. "C'est difficile parce que nous savons tous que les cryptomonnaies ont de la pertinence", a-t-il ajouté. "Je crois fermement à la blockchain comme moyen de réaliser des transactions à l'avenir. Cette situation est très malheureuse."

Outre Mercedes avec FTX, Red Bull, Aston Martin, Alpine, AlphaTauri ou encore McLaren se sont également associés à des plateformes crypto récemment. C'est aussi le cas de Ferrari, qui a signé fin 2021 un accord de sponsoring avec la blockchain Velas. Au vu des actualités, Mattia Binotto a révélé que la Scuderia ouvrait l'œil.

"Nous devons certainement faire attention à ça", a commenté le directeur de la Scuderia. "Nous surveillons, nous ne pouvons rien faire d'autre pour l'instant. Il est très difficile de savoir et de prévoir, donc nous surveillons. Mais, évidemment, pour ce qui est de notre situation, jusqu'à présent, tout est stable et il n'y a pas de problèmes."

Propos recueillis par Luke Smith

