Après McLaren, Mercedes s'allie avec une équipe cycliste

L'accord comprend également une collaboration avec l'équipe de voile d'INEOS, qui a pour ambition de remporter la Coupe de l'America. Mercedes-Benz Applied Science (MBAS) a été formée en mars 2019 avec pour but de "tirer parti des meilleures technologies de l'aérospatial et du sport automobile pour réaliser des performances dans les domaines terrestre, maritime et aérien", selon un communiqué du constructeur allemand. Une soufflerie est notamment dédiée à cette branche à Silverstone et ce département a travaillé avec "toute une série de disciplines des sports mécaniques dont le MotoGP, le LMP et la Formule E".

MBAS travaille avec Team INEOS, qui a remporté (d'abord sous le nom de Team Sky) sept des huit derniers Tours de France cyclistes, depuis le mois d'août. Ce partenariat porte sur "plusieurs projets", comprenant notamment le travail d'optimisation aérodynamique, l'étude de capteurs sur les sportifs et l'équipement. "Les exigences technologiques de la Formule 1 font que nous sommes bien placés pour relever des défis techniques de pointe dans des domaines spécifiques de la voile et du cyclisme, avec un intérêt particulier pour l'aérodynamique et la fabrication de composants clés", déclare Toto Wolff, directeur exécutif de Mercedes.

L'Autrichien d'ajouter que le fondateur et président d'INEOS, Sir Jim Ratcliffe, avait approché Mercedes "avec le concept de rassembler les trois organisations". "Nous avons immédiatement vu l'opportunité de grandir et de diversifier notre business, et d'apprendre d'une des équipes les plus victorieuses du sport mondial. Nous sommes très excités concernant le potentiel de cet accord dans les mois et années qui viennent."

Il s'agit de la seconde collaboration annoncée ces dernières semaines entre une équipe cycliste et une structure de F1. McLaren, qui était déjà impliqué dans l'équipe Team Bahrain Merida, a augmenté son engagement. En conséquence, l'équipe s'appellera Team Bahrain McLaren en 2020.