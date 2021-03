Mercedes intrigue mais Verstappen refuse le costume de favori

Il boucle ce dimanche après-midi son dernier roulage au volant de la nouvelle RB16B avant le Grand Prix d'ouverture de la saison, à Bahreïn. Max Verstappen aura alors une idée encore plus claire du matériel dont il dispose pour disputer l'exercice 2021, puis viendra le temps de se pencher sur les innombrables données récoltées : à la fois pour les exploiter afin de progresser, mais aussi pour tenter de comprendre un peu plus ce qu'a fait la concurrence.

Inévitablement, l'attente est grande autour de celui que bon nombre d'observateurs imaginent comme le seul rempart possible à une nouvelle domination de Mercedes. Et déjà, sur un point au moins, Red Bull Racing paraît avoir pris une petite option puisque la monoplace de Milton Keynes tourne comme une horloge à Sakhir. Mercedes ne peut pas en dire autant après avoir notamment perdu la première matinée à cause d'une boîte de vitesses défaillante. Néanmoins, cet avantage kilométrique ne suffit pas, et chacun s'interdit bien logiquement de tirer des conclusions dans le vide.

Pour Max Verstappen, l'essentiel est de disposer d'une monture qui affiche un comportement désormais plus "prévisible" selon lui que sa devancière. Pour la performance relative, il faudra attendre, et ne comptez pas sur le Néerlandais pour endosser un hypothétique costume de favori. Les champions en titre sont à Brackley, alors qu'ils le gardent ! "Au bout du compte, ce sont des essais", martèle le pilote Red Bull. "Le nombre de fois où Mercedes a terminé en tête des essais hivernaux ces dernières années n'est pas si élevé, donc ça ne dit pas grand-chose de la performance pure. Pour nous, il s'agit juste de collecter énormément de données."

Les choses ont semblé mieux aller chez Mercedes samedi après-midi et dimanche matin, même si Valtteri Bottas et Lewis Hamilton ont tous les deux pointé du doigt l'instabilité récurrente du train arrière de la W12. Encore une fois, cet élément est insuffisant pour que Max Verstappen tombe dans le premier piège. "Je ne crois pas que nous soyons les favoris", prévient-il. "Mercedes a gagné plein de championnats d'affilée, donc je pense que c'est toujours la même chose qu'avant d'arriver sur ces essais."

Ces dernières années, Red Bull a souvent débuté la saison avec un déficit de performance, avant de se reprendre grâce à un développement mené tambour battant. Fin 2020, Max Verstappen avait justement appelé son écurie à changer son approche pour éviter de revivre une énième fois ce scénario qui l'a vu terminer ses dernières saisons avec un bel élan.

Alors, Red Bull enfin dans le match d'emblée, c'est pour 2021 ? "C'est un peu trop tôt pour le dire, personne n'a vraiment montré quoi que ce soit", rétorque habilement l'intéressé. "Je suis juste très heureux que nous puissions faire autant de tours, car c'est le plus important. Les ingénieurs et les gens à l'usine veulent énormément de données, puis nous verrons où nous en sommes en Q3 lors du premier week-end de Grand Prix."