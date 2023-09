Mercedes justifie la stratégie à un arrêt de Russell

Sur une piste de Suzuka où la dégradation des pneus était plus élevée que la moyenne, George Russell est le seul pilote à avoir atteint l'arrivée avec une stratégie à un arrêt. Stratégie qui n'a pas semblé être à son avantage : à la lutte avec Lewis Hamilton en début de course, Russell s'est retrouvé en difficulté à la fin de son second relais, qui a duré 29 tours en pneus durs. Le jeune Anglais a dû s'effacer devant son aîné afin de protéger la cinquième place de ce dernier, puis n'a pu résister à la Ferrari de Carlos Sainz.

Cependant, chez Mercedes, on demeure convaincu que cette stratégie à un arrêt aurait pu s'avérer payante, ce pour plusieurs raisons. "Étant donné que nous partions derrière tous nos principaux concurrents, nous avons concentré notre stratégie sur la manière de récupérer des places en piste", explique Rosie Wait, responsable de la stratégie de course. "Avec la même stratégie que tous les autres, dont nous savions qu'elle allait être à deux arrêts, on peut potentiellement gagner une ou deux places à chaque arrêt avec un undercut. Nous savions que la stratégie à un arrêt n'allait probablement pas être plus rapide que celle à deux arrêts, mais George avait très peu à perdre. Nous étions déjà derrière tout le monde [dans le groupe de tête], et pouvions donc probablement prendre un risque sans inconvénient majeur."

Dernier pilote à effectuer son premier arrêt, auteur du plus long relais en mediums comme en durs, George Russell (Mercedes) a très brièvement mené le Grand Prix du Japon avant d'être dépassé par Max Verstappen (Red Bull)

"L'avantage de la stratégie à un arrêt est que si nos chiffres s'avéraient légèrement erronés, il y avait une chance que la dégradation soit légèrement plus faible, les dépassements légèrement plus durs que prévu, et que George puisse résister à certaines voitures à la fin de la course. En même temps, même s'il avait finalement dû repasser sur deux arrêts, avoir cette stratégie décalée à un arrêt lui aurait permis d'être devant en piste pendant une grande partie de la course. Ça aurait été tout bénef pour lui en cas de Safety Car ou de VSC."

"Lorsque nous discutions des stratégies potentielles au début de la course, le plan A était deux arrêts. Le plan B était vraiment un arrêt, et nous avions conscience des facteurs qui pourraient nous y mener : si nous constations une dégradation plus basse, si nous voyions que les dépassements étaient délicats, mais aussi si nous avions la bonne interruption par la voiture de sécurité. Que les premiers tours de la course aient lieu sous le régime de la voiture de sécurité facilite grandement la vie aux pneus. Cela raccourcit la course effective, et plus courte est la course, plus la stratégie à un arrêt peut être compétitive."

Rosie Wait est également revenue sur l'étendue des dégâts sur la W14 de Lewis Hamilton après sa collision avec Sergio Pérez au départ : "Heureusement, rien de significatif. Il a bien perdu de petites pièces de sa voiture, mais la performance n'a pas été affectée de manière significative. Il est crucial que l'équilibre de la voiture ne l'ait pas été non plus. Nous n'avons donc pas eu besoin d'ajuster la stratégie pour compenser ces dégâts."