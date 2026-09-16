Mercedes assume la stratégie à deux arrêts de Russell au GP d'Espagne

Le directeur adjoint de Mercedes, Bradley Lord, a expliqué pourquoi George Russell s'est arrêté sous Virtual Safety Car malgré son départ en pneus durs au Grand Prix d'Espagne de Formule 1.

Russell a été le seul pilote des écuries de pointe à ne pas suivre une stratégie à un seul arrêt sur le Madring, où les dépassements se sont révélés particulièrement difficiles. Un choix en grande partie dicté par le timing du VSC.

La course a été neutralisée à la fin du 14e tour, ce qui a fait les affaires de plusieurs des leaders, tous partis en pneus mediums ou tendres, à l'exception de Lando Norris, qui était déjà passé devant l'entrée de la voie des stands lorsque la course a été interrompue.

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Charles Leclerc et George Russell, cinquième et sixième sur la grille, avaient quant à eux pris le départ en pneus durs. Le pilote Ferrari est resté en piste jusqu'à son arrêt au 45e tour, tandis que Russell est passé aux mediums en s'arrêtant sous VSC avant de chausser à nouveau les durs au 28e tour.

Alors que Kimi Antonelli, son équipier, remportait la route course aidé par les déboires de Norris, Russell s'est à plusieurs reprises interrogé à la radio sur la pertinence de cet arrêt précoce, convaincu d'avoir fait le mauvais choix et qu'il aurait dû suivre la stratégie de Leclerc. Le Britannique a finalement terminé cinquième, derrière le Monégasque.

"Le VSC a eu un effet très différent sur la course de George", a déclaré le directeur adjoint de Mercedes, Bradley Lord après l'épreuve. "Il est arrivé au pire moment possible pour lui, puisqu'il avait pris le départ en pneus durs avec l'intention de rester en piste longtemps et de profiter d'éventuels incidents plus tard dans la course."

Pour Mercedes, tenter une stratégie différente de Ferrari était la meilleure solution compte tenu de la faible possibilité de dépasser au Madring. Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Il était parti sixième en pneus durs avec une stratégie à un arrêt en tête. Lorsque le VSC est apparu, il était la deuxième voiture en pneus durs derrière la Ferrari de Leclerc. Nous avons donc demandé à George de faire l'inverse de Leclerc et de rentrer aux stands."

"Pourquoi ? Parce que si nous ne l'avions pas fait, il aurait simplement suivi Leclerc jusqu'à l'arrivée", a simplement argumenté Lord. "Les possibilités d'undercut étaient très, très limitées, et dépasser une voiture équipée de pneus du même âge était quasiment impossible."

"Nous avons donc mis George en pneus mediums. Nous savions qu'ils ne pourraient pas tenir 43 tours jusqu'à l'arrivée, mais cela nous permettait de faire quelque chose de différent : George a effectué un relais de 20 tours avant de repasser en pneus durs, car nous voulions que cette gomme soit montée le plus longtemps possible."

"George a ensuite délivré une performance vraiment impressionnante. Il roulait suffisamment vite pour pousser Leclerc à rentrer aux stands probablement plus tôt que Ferrari ne l'aurait souhaité. Cela a permis à Kimi de bénéficier d'une piste libre à l'avant, tandis que George mettait la pression sur Leclerc dans les derniers tours, avec ses pneus tendres assez fragiles. Il a finalement terminé à seulement 0"7."

Après la course, Russell s'est montré pragmatique, selon Lord : "Il a dit qu'il ne pensait pas vraiment que cela aurait changé grand-chose, que nous l'ayons laissé en piste ou que nous l'ayons fait rentrer. Il était de toute façon très probablement destiné à terminer cinquième compte tenu de la difficulté de dépasser sur le Madring."