Formule 1 GP des États-Unis

Mercedes aura une livrée bleutée au Grand Prix des États-Unis

Mercedes arborera une livrée bleue inédite au Grand Prix des États-Unis 2026, accompagnée de combinaisons assorties pour ses pilotes et de voitures de route aux mêmes couleurs.

Alex Harrington

Mis à jour: 22 oct. 2026, 05:13

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Photo de : Mercedes-Benz

Mercedes abordera le Grand Prix des États-Unis, ce week-end, avec une livrée bleue spéciale, alors que l'équipe espère voir son pilote Kimi Antonelli décrocher le titre mondial de Formule 1 dimanche.

Développé avec Manufaktur, le programme de personnalisation de Mercedes, ce design remplace le traditionnel argent de la W17 par du bleu. Le nez de la monoplace met particulièrement en valeur cette nouvelle couleur.

Manufaktur permet aux clients de Mercedes-Benz, Mercedes-AMG et Mercedes-Maybach de personnaliser leurs voitures de route grâce à des peintures spécifiques, des matériaux sur mesure et des finitions artisanales. Environ la moitié des voitures vendues par Mercedes aux États-Unis sont commandées avec au moins une option Manufaktur.

George Russell portera également une combinaison de course bleu vintage, tandis qu'Antonelli arborera une tenue bleu acier. Chacun des deux pilotes disposera aussi d'une Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé aux couleurs assorties. Le garage de l'équipe sur le Circuit des Amériques sera lui aussi transformé aux couleurs de Manufaktur.

Pour célébrer cette livrée, plusieurs opérations sont prévues dans différents lieux de la ville, notamment à South Congress, chez Amy's, chez Tecovas, au W Hotel et chez Scheels. Un espace gratuit dédié aux fans ouvrira également ses portes dès jeudi au 400 Congress Avenue.

"Austin sera également un week-end important pour nous en dehors de la piste, avec plusieurs opérations commerciales organisées dans toute la ville", a déclaré Toto Wolff, le directeur de l'équipe. "AMG et Manufaktur seront au cœur de ces activités, avec pour objectif de mettre en valeur, tout au long du week-end, les performances, le savoir-faire artisanal et l'individualité qui caractérisent l'ensemble de la famille Mercedes."

Il s'agit de la deuxième livrée spéciale arborée par Mercedes en l'espace de trois courses. Deux Grands Prix plus tôt, à Sepang, l'équipe avait célébré son partenariat principal avec Petronas en inversant les positions de ses couleurs argent et turquoise.

"Le Grand Prix des États-Unis marque le début d'un nouveau triple header exigeant", a souligné Wolff. "Les enjeux sont importants, mais nous ne voulons pas nous projeter trop loin. Notre priorité est le week-end qui nous attend : bien exécuter notre travail, exploiter au maximum nos performances et aborder chaque course l'une après l'autre."

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