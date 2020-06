Mercedes dévoile une livrée noire pour la saison 2020

À quelques jours du début d'une saison singulière, crise du coronavirus oblige, Mercedes a décidé de marquer le coup en arborant des couleurs différentes sur sa monoplace. Il n'y aura donc pas de Flèches d'Argent en 2020, puisque la W11 conçue à Brackley arborera dès le week-end prochain en Autriche une robe à dominante noire. Cette nouvelle livrée sera conservée pour l'intégralité de la saison.

Avec cette livrée inédite et d'une grande sobriété, l'écurie Championne du monde veut envoyer un message dans ce contexte particulier lorsque Lewis Hamilton et Valtteri Bottas reprendront la piste. Cependant, c'est aussi au nom du combat pour la diversité que le constructeur allemand a choisi de changer ses couleurs. Mercedes a donc opté pour cette livrée en guise de "promesse d'améliorer la diversité de notre équipe et de notre sport, et de signal de l'engagement de l'équipe à combattre le racisme et la discrimination sous toutes ses formes".

"Le racisme et la discrimination n'ont pas leur place dans notre société, dans notre sport ni dans notre écurie : c'est quelque chose à quoi nous croyons fermement chez Mercedes", explique Toto Wolff, directeur de Mercedes. "Cependant, avoir les bonnes convictions et le bon état d'esprit ne suffit pas si nous restons silencieux. Nous souhaitons utiliser notre voix et notre plateforme mondiale pour défendre le respect et l'égalité. Les Flèches d'Argent courront en noir pendant l'intégralité de la saison 2020 afin de montrer notre engagement pour davantage de diversité dans notre équipe et notre sport."

"Nous n'allons pas nous dérober devant nos faiblesses dans ce domaine, ni devant le progrès qu'il nous reste à faire. Par cette livrée, nous promettons publiquement d'agir. Nous comptons trouver et attirer les plus grands talents provenant d'horizons aussi divers que possible et tracer un chemin qui leur permette d'atteindre notre sport, afin de bâtir une équipe plus forte et plus diverse à l'avenir. Je souhaite profiter de cette opportunité pour remercier notre compagnie mère Mercedes-Benz et notre famille de partenaires, qui soutiennent et encouragent cette initiative."

Le mouvement Black Lives Matter ayant récemment pris de l'ampleur, Lewis Hamilton s'est énormément investi pour davantage de diversité ces dernières semaines, prenant plusieurs fois la parole et annonçant également le lancement d'un programme. La F1 a également mis en place l'initiative #WeRaceAsOne avec la même thématique.

"Il est très important que nous profitions de ce moment et que nous l'utilisions pour nous éduquer, que nous soyons un individu, une marque ou une entreprise, afin de faire des changements significatifs qui permettront l'équité et l'inclusion", précise le sextuple Champion du monde. "J'ai personnellement vécu le racisme dans ma vie, j'ai vu ma famille et mes amis le vivre, et je parle avec mon cœur quand j'en appelle à un changement. Quand j'ai parlé avec Toto de mes espoirs quant à ce que nous pouvions accomplir en tant qu'équipe, j'ai dit qu'il était très important que nous restions unis."

"J'aimerais dire un grand merci à Toto et au conseil d'administration de Mercedes pour avoir pris le temps d'écouter, de parler, de comprendre mes expériences et ma passion, et pour avoir fait cette déclaration quant à notre volonté de changer et de progresser. Nous voulons construire un héritage qui va plus loin que le sport, et si nous pouvons être des leaders et commencer à développer la diversité dans notre propre entreprise, cela enverra un message fort et donnera aux autres la confiance de débuter un dialogue sur les changements qu'il est possible d'implanter."

Valtteri Bottas soutient également avec conviction cette initiative : "La Formule 1 est un monde défini par la performance, mais il y demeure de nombreuses barrières pour ceux qui viennent de milieux ne faisant traditionnellement pas partie de ce sport. Nous savons que nos équipes sont plus fortes lorsqu'elles sont plus représentatives de la société à laquelle nous appartenons, et il est important pour nous d'être unis et d'afficher notre engagement pour que cela change. Le racisme et la discrimination n'ont pas leur place dans notre sport ni dans notre société, et je suis fier d'être aux côtés de l'équipe, de Lewis et de Mercedez-Benz pour envoyer ce message important."

La saison 2020 s'appuie pour le moment sur un calendrier alternatif et incomplet, qui va débuter par huit Grands Prix européens disputés à huis clos. Les deux premiers auront lieu sur le Red Bull Ring, en Autriche.

