Mercedes dévoile une livrée spéciale pour le retour en Malaisie
Profitant du retour de la F1 en Malaisie, à l'occasion du Grand Prix de Bahreïn 2026, Mercedes a dévoilé une livrée spéciale en forme de clin d'oeil à son partenaire de toujours et sponsor titre, Petronas.
Photo de : Mercedes AMG
Le retour de la Formule 1 à Sepang, en Malaisie, dans le cadre du Grand Prix de Bahreïn délocalisé, sera l'occasion pour Mercedes d'arborer une livrée spéciale sur les W17 de Kimi Antonelli et George Russell, faisant la part belle à l'entreprise Petronas.
Ainsi, une grande partie de l'argenté qui figure habituellement sur la partie avant du châssis, sur le museau ou encore sur le haut des pontons est remplacée par le turquoise de l'entreprise.
La compagnie pétrolière d'État malaisienne est impliquée depuis longtemps en Formule 1, avec un engagement à partir du milieu des années 1990, comme sponsor de l'écurie Sauber, donnant même son nom aux moteurs Ferrari qui équipaient la structure suisse entre 1997 et 2005.
La firme redeviendra ensuite un simple sponsor lors du rachat de l'équipe par BMW en 2006 avant d'être donc associée à Mercedes lors du retour de la marque en tant que constructeur à part entière à compter de 2010, accompagnant du même coup tous les titres mondiaux de la période 2014-2021. La firme a aussi financé et sponsorisé le Grand Prix de Malaisie, qui s'est tenu entre 1999 et 2017.
Signe des liens très forts qui existent entre Mercedes et Petronas, la compagnie est sponsor titre de l'écurie, et donc figure dans son nom complet officiel, sans discontinuer depuis 2010.
Mercedes connaît en 2026 une véritable résurgence sportive puisque - après la difficile période de la nouvelle ère de l'effet de sol entre 2022 et 2025 - elle se dirige, à sept ou huit courses de la fin de saison vers l'obtention des deux titres mondiaux, à la fois côté pilotes où Kimi Antonelli dispose d'une avance confortable de 66 unités sur son équipier George Russell mais également chez les constructeurs où les Flèches d'Argent ont glané 160 points de plus que leurs premiers poursuivants, Ferrari.
La Malaisie sera aussi l'occasion pour Mercedes d'introduire son premier package d'évolutions aérodynamique d'importance depuis le GP du Canada.
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