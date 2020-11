Mercedes salue la dynamique des "mâles alpha" Bottas et Hamilton

Voilà sept ans que Mercedes domine la Formule 1 de la tête et les épaules, avec sept titres mondiaux chez les pilotes (six par Lewis Hamilton, un pour Nico Rosberg) et autant chez les constructeurs. Les deux sacres se sont joués en faveur des Flèches d'Argent à quatre Grands Prix du terme de la saison 2020 ; Valtteri Bottas pouvait encore retarder l'échéance chez les pilotes en cas de belle performance à Istanbul, mais le Finlandais a de nouveau échoué tandis que son coéquipier s'imposait.

Avec actuellement 110 longueurs de déficit, Bottas semble parti pour conclure sa quatrième campagne chez Mercedes avec plus de 50 points de retard sur Hamilton au championnat, comme lors des saisons 2017 (58), 2018 (161) et 2019 (87).

Malgré ce rapport de force déséquilibré, à l'arrivée du Grand Prix de Turquie, Toto Wolff n'hésitait pas à évoquer deux "mâles alpha" au sein de son équipe et à se féliciter de leur complémentarité : "Je pense que si l'on a une dynamique entre deux pilotes qui s'expriment en piste, alors on peut avoir deux mâles alpha. Et Valtteri a réalisé de très bonnes performances cette année mais a perdu du terrain sur la fin."

"J'aime Valtteri et Lewis. Cette combinaison fonctionne bien. Quand Lewis connaît une mauvaise journée, Valtteri réussit, et vice versa : Valtteri a connu une très mauvaise journée aujourd'hui, et Lewis a gagné la course. Je pense que cette combinaison fonctionne vraiment bien." Il est vrai que Hamilton et Bottas ont remporté 13 des 15 derniers Grands Prix en date (onze et deux respectivement).

À Istanbul, Bottas ne pouvait toutefois pas en être plus loin, lui qui a réalisé pas moins de six pirouettes sur une piste à l'adhérence précaire pour se classer 14e à deux minutes et demie de Hamilton. Wolff n'a toutefois pas jeté la pierre au pilote nordique.

"Je pense qu'il a souffert de ce dont ont souffert bien d'autres pilotes : simplement, les pneus n'étaient pas dans la bonne fenêtre de température. Je crois que Max a fait trois tête-à-queue, et dieu sait combien d'autres pilotes aussi. Une fois qu'on est dans ce genre de cercle vicieux, il est très difficile de retrouver un bon état d'esprit mentalement. Je pense qu'aujourd'hui, tous les facteurs se sont ligués contre lui", concluait l'Autrichien.

Propos recueillis par Luke Smith