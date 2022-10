Mercedes pourrait modifier son aileron face à la menace FIA

Charger le lecteur audio

Mercedes a apporté à Austin un seul exemplaire d'un nouvel aileron avant et l'a déclaré auprès de la FIA en tant que nouvelle pièce, mais avec comme projet de ne l'utiliser qu'au Mexique. Cependant, ce nouvel élément a attiré le regard de ses rivaux en raison de l'impact aérodynamique potentiel des séparateurs proéminents dont il dispose.

Le directeur technique de Mercedes, Mike Elliot, a déclaré que l'équipe était convaincue de la légalité de l'aileron, tout en admettant que le risque de voir le nouveau design être contesté n'en valait peut-être pas la peine. Ainsi, l'écurie décidera la semaine prochaine si elle modifiera ou non l'aileron afin d'éviter tout problème avec la FIA lorsqu'elle prendra la piste.

"Nous avons apporté l'aileron avant juste pour le fret, en fait", a déclaré Elliott. "Il n'était pas destiné à rouler ce week-end, nous n'en avons apporté qu'un seul. Nous n'en avons donc pas assez. Le plan était de l'utiliser lors de la prochaine course. Nous essayons toujours de nous assurer que non seulement nous en avons assez pour chaque pilote, mais aussi qu'en cas de problème, nous ayons une pièce de rechange."

"Je pense qu'il y a une agitation à ce sujet, parce que dans le règlement, il est dit que l'utilisation principale est pour des raisons mécaniques ou de mesure. Et il est clair [qu'avec le nouvel aileron] il existe aussi un bénéfice secondaire lié à un design aérodynamique. Nous déciderons si nous voulons argumenter sur ce point ou non. En fait, cela ne représente pas une grande valeur. Ce détail est intéressant, mais ce n'est pas le plus important sur l'aileron avant."

Elliott a bien souligné que le design avait été dans un premier temps approuvé par la FIA, même si, comme toujours, cela ne signifie pas qu'il ne peut pas être remis en question plus tard. "Nous passons par un processus d'examen de la CAO [conception assistée par ordinateur] avec la FIA avant d'aller jusqu'à la piste, cela arrive tout le temps. Et donc c'est quelque chose qui a été vu là-bas."

"Et puis ils sont revenus et ont dit : 'Nous ne sommes pas si sûrs de ça'. Je pense que si vous regardez les règles, il y a environ 40 occurrences dans les règles de [l'expression] 'unique but'. Dans ce cas, il n'est pas question d''unique but', mais de 'but principal'. Je pense donc qu'il y a un argument à faire valoir. Reste à savoir si nous souhaitons le faire, si ça en vaut vraiment la peine."



Comparaison des ailerons avant de la Mercedes W13

"Nous déciderons de ce que nous ferons cette semaine", a déclaré Elliott sur l'éventualité de changements pour Mexico. "Nous n'avons pas vraiment pris de décision. Je pense que personnellement, nous pourrions argumenter, mais la question est de savoir si nous voulons le faire ou non."

"Je crois que le gain pour ces éléments est très faible, est-ce que ça vaut la peine de prendre le risque de s'attirer les foudres des commissaires ? Nous prenons toujours ce genre de décisions. Mais comme nous n'allions pas l'utiliser ce week-end, nous n'avons pas consacré beaucoup de temps à y réfléchir. Nous le ferons dans le calme entre les deux courses."

L'aileron entre dans le cadre d'un package global, introduit en partie à Austin, et qui est le dernier de l'année pour Mercedes. "D'une manière générale, il s'agit d'ajouter de l'efficacité et de la performance à la voiture et d'essayer de l'orienter dans la bonne direction par rapport à ce que nous voulions faire avec les pilotes", a précisé Elliott.

"En ce qui concerne le plancher, la plus grande partie se trouve dans la sorte d'ailette de bord que vous pouvez voir, ainsi que les cloisons à l'avant du plancher, et il s'agit simplement d'essayer d'attirer un peu plus l'air vers le plancher et de générer un peu plus de performance."

"L'aileron avant lui-même – que nous n'utiliserons pas cette semaine –, à part les séparateurs, ce sont des détails sur la plaque d'extrémité, et la manière dont il interagit avec l'avant de la voiture. Et puis avec l'aileron arrière on essaie juste de remonter la pente en matière d'efficacité, en en trouvant un petit plus au niveau des plaques d'extrémité."

Avec Adam Cooper