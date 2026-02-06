Dans le cadre de la nouvelle réglementation, le débat sur le taux de compression s'est enflammé avant même qu'un seul mètre n'ait été parcouru avec les F1 2026. Le rapport entre le volume du cylindre avec le piston au bas et au sommet de sa course était de 18:1 dans l'ère précédente, mais il a été réduit à 16:1 pour 2026, en partie pour être plus accessible aux nouveaux venus.

La concurrence a eu vent des bruits selon lesquels Mercedes parvenait à respecter le taux de compression de 16:1 lors des essais statiques, ceux prescrits par le règlement, mais qu'elle pouvait atteindre un taux plus élevé à des températures plus hautes lorsque la voiture roulait.

Audi, Ferrari et Honda ont envoyé conjointement une lettre à la FIA pour demander des éclaircissements, mais après une première réunion d'experts techniques le 22 janvier, la fédération ne semblait pas envisager d'intervenir dans l'immédiat.

Par la suite, de nouvelles réunions ont eu lieu, notamment celle du comité consultatif sur les unités de puissance ("PUAC", selon le sigle en anglais) ce jeudi. Selon les informations obtenues par Motorsport.com, le taux de compression était une fois de plus à l'ordre du jour et a été discuté avec toutes les parties, bien qu'aucune décision finale n'ait été prise.

Les constructeurs concurrents continuent d'étudier les moyens de susciter une intervention réglementaire avant le début de la saison. L'accent est principalement mis sur l'ajustement des méthodes de mesure du taux de compression.

À l'heure actuelle, seuls des tests statiques à température ambiante sont effectués, mais l'une des idées qui circulent consiste à effectuer ces tests après avoir préalablement fait chauffer le moteur. Les tests à chaud permettraient ainsi d'obtenir une vision plus représentative et de mettre en évidence les éventuelles différences. Une autre idée consiste à utiliser des capteurs actifs durant le roulage.

La clé entre les mains de Red Bull et de la FIA ?

Max Verstappen (Red Bull) aux essais privés de Barcelone

Cependant, tout cela est plus facile à dire qu'à faire. Une majorité qualifiée est requise pour toute modification de procédure. Cela signifie que quatre des cinq motoristes, la FIA et la F1 doivent tous être d'accord.

À cet égard, Red Bull Ford Powertrains occupe une position importante. La lettre initiale d'Audi, Ferrari et Honda a immédiatement montré que trois des cinq motoristes faisaient pression pour un changement.

Red Bull, en revanche, a également été associée à la brèche dans la réglementation sur les moteurs, mais cette image s'est nuancée ces dernières semaines. Il a été suggéré que Red Bull pourrait avoir connaissance de la solution de Mercedes, mais qu'elle ne s'opposerait pas nécessairement à une intervention. Cela pourrait être le cas si elle estime que ses propres gains sont moins importants que ceux d'un concurrent majeur, en l'occurrence Mercedes et ses trois équipes clientes (McLaren, Williams et Alpine).

Au-delà de la position de Red Bull, celles de la FIA et de la F1 sont cruciales. Les deux organisations votent généralement en bloc lorsqu'il s'agit de questions techniques. Comme mentionné, la FIA ne voyait initialement aucune raison d'intervenir, mais après la réunion d'hier, l'heure est désormais à l'attente de la nouvelle position de la fédération.

Interrogé à ce sujet, un porte-parole de la FIA a déclaré que la question était toujours en discussion en interne et qu'une mise à jour ne serait communiquée qu'ultérieurement.

L'heure tourne avant la date butoir...

Les préparatifs du moteur Audi F1. Photo de: Audi Sport

Si la procédure de contrôle est révisée, cela pourrait avoir des conséquences considérables. Cela n'affecterait pas seulement le paysage sportif, mais serait également étroitement lié à la date d'homologation.

Les moteurs 2026 doivent être homologués le 1er mars, ce qui laisse peu ou pas de temps pour procéder à des ajustements si nécessaire, d'autant plus que les modifications liées aux moteurs nécessitent généralement un long délai de mise en œuvre. Et l'on parle de huit voitures sur une grille de 22, dont celles des champions du monde en titre, McLaren.

Toto Wolff a en tout cas clairement exprimé son opinion ces derniers jours. Le patron de l'écurie Mercedes a déclaré avant le lancement de la saison que les autres constructeurs devaient "se secouer".

"Je ne comprends tout simplement pas que certaines équipes se concentrent davantage sur les autres et continuent de plaider un dossier qui est pourtant très clair et transparent. La communication avec la FIA a été très positive du début à la fin, et pas seulement sur le taux de compression, mais aussi sur d'autres sujets."

"Sur ce point précis, ce que dit le règlement est clair. Les procédures standard sont très claires sur tous les moteurs, même ailleurs qu'en Formule 1. Secouez-vous !", avait-il alors lancé à l'endroit de la concurrence.

"L'unité de puissance est légale. L'unité de puissance correspond à la manière dont le règlement est rédigé. L'unité de puissance correspond à la manière dont les contrôles sont effectués."