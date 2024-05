Mercedes nie favoriser Russell par rapport à Hamilton

Le scepticisme affiché par Lewis Hamilton à Monaco quant à ses performances en qualifications face à George Russell n'est pas mal vu par Toto Wolff, mais il ne repose cependant sur aucun fondement d'après le directeur de Mercedes. Le septuple Champion du monde a tenu des propos tantôt mystérieux, tantôt contradictoires, mais laissant penser qu'il n'était pas traité de manière parfaitement équitable avec son coéquipier en raison de son départ annoncé chez Ferrari en 2025.

"Je ne m'attends pas à battre George en qualifications, surtout cette année", a notamment lâché samedi dernier Lewis Hamilton. En Principauté, le Britannique a été devancé par son compatriote et a pointé l'efficacité du nouvel aileron dont celui-ci disposait. Néanmoins, c'est le numéro 44 lui-même qui a écarté la possibilité d'utiliser lui aussi cette nouvelle pièce, par précaution vis-à-vis de l'absence d'élément de rechange et des règles du parc fermé.

Toto Wolff l'assure, l'écurie de Brackley n'agit pas différemment avec ses pilotes malgré le contexte, et l'Autrichien met les allusions de Lewis Hamilton sur le compte d'un comportement habituel chez les pilotes.

"Tous les pilotes ne sont-ils pas parfois un peu sceptiques ?" interroge-t-il. "Je pense que l'équipe a démontré, même dans les situations de concurrence les plus tendues entre coéquipiers, qu'elle essayait de toujours équilibrer les choses, et d'être transparente et juste. Je pense qu'il n'y a pas eu un seul moment, à part Abu Dhabi en 2016, où nous avons essayé de gérer une course, et nous ne l'avons pas fait depuis."

"Je peux comprendre qu'un pilote veuille le meilleur de lui-même et de l'équipe, et parfois, quand ça va contre lui, il peut se poser des questions. Mais en tant qu'équipe, nous avons pour mission à 100% de donner aux deux pilotes deux excellentes voitures, les meilleures possibles, et les meilleures stratégies possibles ainsi que le meilleur soutien."

Le week-end monégasque n'a pas été une sinécure pour Lewis Hamilton et Mercedes, avec des instants d'incompréhension ou de confusion, notamment lors d'une tentative manquée d'undercut sur Max Verstappen. Néanmoins Toto Wolff estime que ces accrocs découlent en premier lieu de la situation sportive difficile dans laquelle se trouve son écurie.

"Nous essayons de tirer le meilleur parti de nos relations, et de maximiser les résultats pour ce qui est cette dernière saison [avec Hamilton]", insiste-t-il. "Et comme toujours entre les pilotes, c'est parfois tendu parce que tout le monde veut faire de son mieux."