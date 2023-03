Mercedes F1 nomme un nouveau responsable du développement des pilotes

Charger le lecteur audio

Jérôme d'Ambrosio, qui a couru pour l'écurie Virgin au cours de la saison 2011 de Formule 1 mais également pour Lotus à Monza en 2012, en remplacement d'un Romain Grosjean suspendu, a été nommé à la tête du programme de développement des jeunes pilotes de Mercedes. Le Belge avait été vu dans le stand de l'équipe allemande à plusieurs reprises en ce début d'année, aux côtés du directeur exécutif Toto Wolff.

Mercedes assurait que sa présence était purement informelle, du fait de ses liens avec quelques membres de l'écurie, toutefois il ne s'agissait pas que d'une visite en touriste et l'écurie ne cachait pas la possibilité que la relation devienne plus sérieuse. "Il était en Formule E et a été directeur de l'équipe Venturi, qui a terminé deuxième du championnat", déclarait Wolff lors du test de Bahreïn, le mois dernier. "Il est ici en tant qu'ami, il observe. Peut-être y aura-t-il quelque chose à l'avenir, mais ce n'est pas encore le cas."

Rapidement aperçu avec la tenue officielle de Mercedes dans le paddock du Grand Prix d'Arabie saoudite à Djeddah, la structure à confirmé qu'il avait désormais un véritable rôle au sein de l'écurie, en tant que responsable du développement des pilotes, aux côtés de Gwen Lagrue qui gère ce domaine au sein de la structure. Sa tâche consistera notamment à aider à gérer le pool de jeunes pilotes du constructeur dans les différentes disciplines où ils courent, avec un rôle de management et d'encadrement.

Jérôme d'Ambrosio (à gauche) aux côtés de Toto Wolff à Bahreïn.

Il s'agit de responsabilités qui entraient auparavant dans le champ de compétences de James Vowles, stratège en chef de l'écurie Mercedes qui a quitté son poste à l'hiver pour prendre la tête de l'écurie Williams.

D'Ambrosio était auparavant principalement tourné vers la FE, lui qui s'était retiré du monde la course automobile en fin de saison 2019-2020 en ayant remporté trois succès dans la discipline. Il avait alors intégré le staff de l'équipe Venturi, avant d'en devenir le team principal en novembre 2021. Sous sa direction, la structure a connu sa meilleure campagne en 2021-2022, terminant seconde du championnat par équipe. Il s'est retiré en septembre dernier, pendant le processus de transition de l'équipe vers Maserati.