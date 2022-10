Mercedes avec un nouvel aileron avant à Austin

Charger le lecteur audio

Un nouvel aileron avant sera utilisé par Mercedes à Austin. Non seulement le design de la section extérieure, où les flaps rejoignent la plaque d'extrémité, a été revu, mais il comporte également d'intéressants déflecteurs montés entre les deux volets supérieurs. Il s'agit d'une version étonnante des séparateurs que les équipes sont autorisées à utiliser pour éviter que l'ensemble ne fléchisse trop et que l'espace entre les flaps n'augmente trop.

Le règlement autorise les équipes à utiliser huit de ces dispositifs de chaque côté de l'aileron avant. Mercedes utilisait auparavant trois séparateurs en fer à cheval plus conventionnels pour relier les deux flaps les plus hauts, les cinq autres étant affectés aux volets les plus bas.

Ces cinq derniers séparateurs restent dans leur position précédente sur cette version de l'aileron, ce qui suggère que Mercedes a trouvé une interprétation différente pour permettre la mise en place de cinq nouveaux séparateurs de type "outwash" (qui écartent le flux d'air vers l'extérieur) montés entre les deux volets supérieurs.

Bien que ce ne soit pas une nouveauté pour les équipes d'utiliser les séparateurs pour avoir une influence sur l'air dans cette zone (de nombreuses équipes les inclinent pour dévier le flux), les séparateurs vus sur la W13 sont clairement plus robustes et joueront un rôle influent dans le déplacement de l'air vers le pneu avant.

L'autre caractéristique intéressante du design de ces séparateurs est qu'à l'endroit où ils se connectent aux deux flaps, ils sont orientés selon un angle différent par rapport à la section exposée en haut de l'aileron, ce qui leur permet de supporter différentes structures d'écoulement au-dessus et au-dessous des flaps.

Ce n'est pas non plus la première fois que nous voyons Mercedes s'essayer à ce genre de design, puisque la W07 de 2016 (ci-dessous) utilisait une rangée de stries créant des vortex sur le flap supérieur dans le but d'améliorer l'outwash, même si elle disposait d'éléments plus aérodynamiques dans le cadre de cette époque réglementaire.

Détails de l'aileron avant de la Mercedes F1 W07

Pour tirer parti des nouveaux séparateurs, l'équipe a également revu le design de la section extérieure de l'aileron avant, en modifiant la forme des flaps et la façon dont ils sont reliés à la plaque d'extrémité.

Étant donné que Mercedes possède le design le plus innovant dans cette région pour contribuer à l'outwash, il n'est pas surprenant que l'équipe doive optimiser son design afin de fonctionner en conjonction avec les nouveaux séparateurs.

Détails de la plaque d'extrémité de la Mercedes W13 à Austin