Mercedes dévoile ses nouvelles Safety Car et Medical Car

Il y a du nouveau du côté des voitures de sécurité et voitures médicales pour la saison de Formule 1 à venir. Depuis l'an dernier, Mercedes et Aston Martin se partagent les Grands Prix au calendrier, le constructeur britannique continuant de faire confiance à sa Vantage et à son DBX en 2022. Du côté de la marque à l'étoile, c'est la Mercedes-AMG GT Black Series qui assumera le rôle de Safety Car à la place de la GT R qui était utilisée l'an passé. En ce qui concerne la Medical Car, la C 63 S Estate est remplacée après sept ans de bons et loyaux services par la GT 63 S 4MATIC+. Dans les deux cas, ce sont les versions les plus puissantes des modèles en question.

On remarque notamment que la barre lumineuse située sur le toit de la voiture de sécurité a désormais disparu, remplacée par des LED situées en haut du pare-brise et à l'arrière du spoiler. De plus, la plaque d'immatriculation s'illuminera pour indiquer aux pilotes s'ils peuvent dépasser la Safety Car ou non.

"Depuis 1996, soit chaque année pendant plus d'un quart de siècle, Mercedes-AMG fournit les véhicules dont la F1 a besoin en cas d'urgence", déclare Christoph Sagemüller, responsable sport automobile de Mercedes-AMG. "Dans notre rôle de Safety Car officiel de la F1, nos véhicules performants ont mené de manière sûre le peloton F1 sur la piste en cas de mauvais temps ou d'incident."

"En cas de besoin, notre Medical Car est sur les lieux le plus rapidement possible. Pour s'en assurer, nous avons davantage élevé le niveau pour la saison 2022 avec nos modèles les plus puissants à ce jour : l'AMG GT Black Series et l'AMG GT 63 S. Leurs performances sur la piste témoignent de leur ADN sport auto sans filtre plus, que n'importe quel autre de leurs prédécesseurs. Bien sûr, comme toujours, j'espère que ces véhicules seront sollicités le moins souvent possible."

Ces bolides conservent en tout cas la livrée rouge apparue la saison dernière, avec le sponsoring de Crowdstrike.