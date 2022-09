Petronas continuera d'épauler Mercedes pour les moteurs F1 2026

Charger le lecteur audio

Depuis son retour en Formule 1 en 2010, Mercedes est allié à Petronas pour tout ce qui concerne la fourniture de son carburant et de ses lubrifiants. Ce partenariat technique et ce sponsoring titre (le nom de la compagnie pétrolière apparaissant dans le nom officiel de l'écurie inscrite au championnat) a déjà, en près de 13 saisons, débouché sur l'obtention de huit titres constructeurs et 115 victoires. Et il va se poursuivre au-delà du terme actuel, à compter de la saison 2026.

Alors que des rumeurs avaient fait état d'une possible fin de collaboration entre les deux entités en fin d'année 2021, ce que Mercedes avait vivement démenti, ce nouvel accord sur le très long terme – annoncé à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie d'où l'entreprise est originaire – engage Petronas dans l'ère de la nouvelle motorisation et des carburants 100% durables imposés par la F1. Cette année, la discipline est déjà passée à des carburants E10, contenant 10% d'éthanol.

"Aujourd'hui, nous faisons quelque chose d'un peu inhabituel : nous annonçons un partenariat qui commencera dans quatre ans", a déclaré Toto Wolff, directeur exécutif de Mercedes, au sujet de ce nouvel accord. "Cela envoie un message important : notre équipe et Petronas ne sont plus de simples partenaires, nous sommes une famille et allons rester unis pendant de nombreuses années à venir."

"À partir de 2026, un carburant durable haute technologie sera au cœur des performances de la F1, ce qui nous donne une opportunité fantastique de démontrer notre expertise dans ce domaine, avec à la fois l'unité de puissance et Petronas Fluid Technology Solutions. Nous sommes ravis de nous tourner vers l'avenir aux côtés de Petronas, avec l'ambition d'établir la référence à nouveau, grâce à nos performances en piste et en étant les pionniers de la transition d'une équipe sportive mondiale vers un avenir neutre en carbone."

Datuk Sazali Hamzah, vice-président exécutif et directeur général de Petronas Downstream, a par ailleurs indiqué : "Grâce à notre partenariat de longue date et à notre vaste expérience dans la formulation de solutions technologiques des fluides pour l'équipe, Petronas est entièrement équipé et dispose des moyens nécessaires pour perfectionner la technologie afin de produire et de fournir un carburant 100% durable avancé pour les unités de puissance de la prochaine génération."

"Dans cette même veine, nous sommes déjà en bonne voie pour développer une bioraffinerie verte et un cotraitement dans nos installations afin de fournir du carburant d'aviation durable comme solution plus propre et plus viable pour les avions dans notre effort pour soutenir les besoins de l'industrie aéronautique", a ajouté Sazalin, en référence à la mise en place d'un système de compensation et de réduction des émissions de carbone en matière d'aviation internationale, qui devrait entrer en vigueur de manière obligatoire d'ici à 2027, ainsi qu'à l'engagement FIA pour la neutralité carbone à l'horizon 2030.

Petronas est présent en Formule 1 depuis 1995, à l'époque où il avait conclu un accord avec Sauber. D'abord discrète, la présente du sponsor malaisien sur la voiture gagnera en visibilité dès 1996 avec des pontons devenus turquoise. À compter de 1997, les liens seront encore resserrés avec non seulement un sponsoring titre mais également un rebadgeage des moteurs Ferrari fournis à l'écurie, de sorte que les voiture d'Hinwil seront longtemps communément appelées "Sauber-Petronas" jusqu'en 2005.

Petronas accompagnera ensuite Sauber dans le cadre de la prise de pouvoir de BMW en 2006, devenant là encore un sponsor important (mais pas titre) de l'écurie officiellement nommée BMW Sauber. Après le retrait du constructeur allemand fin 2009, c'est avec un autre géant de l'automobile outre-Rhin, Mercedes, que Petronas s'engagera dans le cadre du grand retour de la marque en tant que structure d'usine à compter de 2010.