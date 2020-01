Mercedes prépare le futur avec ses jeunes ingénieurs

Au quartier général de Brackley, les jeunes diplômés et les étudiants en alternance jouent un rôle important dans la vie du département ingénierie, particulièrement au cœur de la salle dédiée au soutien des activités piste, qui fournit des informations en temps réel à l'équipe qui se trouve sur les Grands Prix pendant la saison.

"La salle de soutien est une extension du bureau se trouvant en piste : nous y répliquons certaines des tâches qui se passent en piste", explique Dom Riefstahl, ingénieur de l'équipe de tests et responsable de l'équipe de soutien à la piste. "Nos jeunes ingénieurs regardent toutes les images de Sky et écoutent les radios des autres équipes ; ils gardent une oreille sur les retours techniques et tout ce qu'ils détectent, entendent ou voient chez les autres équipes nous aide à gérer la stratégie."

Une quête constante de progrès internes est ce qui relie Mercedes à l'un de ses partenaires officiels. Grâce à Bose, nous avons eu la possibilité de nous entretenir avec trois jeunes ingénieurs faisant partie de la salle de soutien à la piste, et d'évoquer leurs rôles respectifs chez Mercedes et ce que cela signifie pour eux que de faire partie de l'équipe qui fait tomber un à un les records en Formule 1. Ces jeunes gens ne vivent pas seulement un rêve : ils se lancent un défi dans un environnement sous haute pression, où les choses vont à la vitesse grand V.

"J'ai toujours adoré la F1, depuis que je suis enfant", nous annonce fièrement Emma Corfield. "Je regardais les courses avec mon frère et mon père : j'étais vraiment dedans, pas seulement par rapport à l'excitation pour la course, mais aussi pour le défi de l'aspect technique du sport."

Tom Sutton était de son côté très attiré par le développement constant et rapide en Formule 1. Il est désormais analyste de données et cherche des moyens d'améliorer la performance des pilotes et voitures en développant des applications logicielles utilisées par le team depuis la piste et à l'usine.

En parallèle de ses études de mathématiques à l'université de Bath, Abbey O'Dwyer est en stage dans l'équipe Mercedes en qualité de testeur d'intégration logicielle. "Tout le monde semble uni et travaille très bien ensemble", sourit-elle. "Il n'y a pas de culture de pointage du doigt, on gagne et l'on perd ensemble et c'est ce que j'aime vraiment chez Mercedes."

James Allison, directeur technique, estime que le fait d'introduire de jeunes diplômés et des stagiaires au sein de l'équipe Mercedes-AMG Petronas Motorsport est très important pour la structure. "Au lieu d'avoir une structure de prise de décisions très verticale et autocratique, nous estimons plutôt qu'il faut essayer de faire en sorte que les gens achètent l'idée selon laquelle nous sommes une équipe et que le fait d'être une équipe est ce qui produit une grande différence entre remporter et perdre les Grands Prix. Il faut donc leur faire confiance pour leur permettre de travailler sur certaines pièces de l'auto bien plus tôt que ce que feraient d'autres équipes."

"En faire plus, en être plus, en ressentir plus" est un mot d'ordre pour Bose et Mercedes et il est clair que ces jeunes ingénieurs sont en première ligne pour mener leur quête d'innovation pour le futur.

