Mercedes se presse pour prolonger le contrat de Hamilton

Si Lewis Hamilton a fêté cette année ses 38 ans, ce qui fait de lui le deuxième pilote le plus âgé du paddock derrière Fernando Alonso, le septuple Champion du monde n'a pas l'intention de raccrocher le casque à l'issue de la saison alors que son contrat avec Mercedes arrive à son terme.

En dépit des rumeurs annonçant son départ vers Ferrari, le Britannique devrait poursuivre l'aventure avec l'écurie allemande, c'est du moins ce que le pilote et son directeur, Toto Wolff, ont insinué au cours des dernières semaines.

Récemment invité de l'émission Squawk on the Street sur la chaîne américaine CNBC, Wolff a de nouveau indiqué que Mercedes cherchait à conserver le #44 et faisait tout en son pouvoir pour signer rapidement un nouveau contrat.

"Nous continuons à discuter. Cette question nous est posée pratiquement tous les week-ends de course", a indiqué le directeur d'équipe au sujet de l'avenir de Hamilton en F1. "Nous avons de si bonnes relations que nous redoutons le moment où nous devrons parler d'argent. Nous parlons plus en jours qu'en semaines [pour la signature du nouveau contrat]."

Interrogé sur la possibilité de voir une officialisation avant le Grand Prix du Canada, qui a lieu ce week-end, Wolff a répondu : "Nous faisons tout notre possible. Je le verrai aujourd'hui et nous en parlerons peut-être."

Ayant rejoint Brackley en 2014, Hamilton est familier avec la marque à l'étoile depuis beaucoup plus longtemps. C'est avec le soutien de McLaren, alors le partenaire exclusif de Mercedes en F1, que le Britannique a pu faire ses gammes dans les catégories juniors avant d'intégrer le Championnat du monde, au volant de McLaren munies d'un V8 Mercedes.

Cette relation de longue date, mais également l'expérience de pilote de Hamilton et son charisme, sont des éléments très appréciés par Wolff. "Lewis est la personnalité la plus importante de la F1", a-t-il ajouté. "Il a de multiples facettes, non seulement sur la piste mais aussi en dehors, et nous devons donc le garder en F1 aussi longtemps que possible. Du point de vue de l'équipe, Lewis et Mercedes se connaissent depuis longtemps. Il n'a jamais couru pour une autre marque que Mercedes. Nous avons tous les deux rejoint l'équipe en 2013, et d'une relation professionnelle, nous sommes passés à une amitié. Ça a été merveilleux."