Mercedes recrute deux ingénieurs Ferrari, dont Simone Resta

Simone Resta a été engagé en tant que directeur du développement stratégique et travaillera directement avec le directeur technique James Allison pour faire avancer les projets liés à la monoplace.

Enrico Sampo rejoint également Mercedes en tant que responsable des applications logicielles de performance. Il était à la tête du programme de simulateur de Ferrari ces dernières années et possède une vaste expérience dans un domaine qui s'avère essentiel pour la performance des monoplaces avant et pendant les week-ends de Grand Prix.

Les deux hommes ont signé chez Mercedes, mais leurs conditions contractuelles les empêchent de rejoindre l'écurie avant 2025, la date exacte de leur arrivée n'ayant pas encore été déterminée. Ces embauches interviennent dans une période où le constructeur allemand renforce sa structure à long terme et recherche des domaines dans lesquels progresser.

Le directeur de l'équipe, Toto Wolff, et le directeur technique, James Allison, ont tous deux prolongé leur contrat à long terme l'hiver dernier. L'écurie a également nommé récemment David Nelson au poste de directeur de la dynamique du véhicule, en remplacement du directeur de la performance, Loïc Serra, qui rejoindra Ferrari.

Le transfert de Simone Resta et Enrico Sampo de Ferrari vers Mercedes intervient au moment où, dans l'autre sens, l'écurie de Maranello s'apprête elle aussi à recruter des éléments clés chez le constructeur allemand. En plus d'avoir mis la main sur Lewis Hamilton pour 2025, Ferrari devrait également s'assurer les services de Jérôme D'Ambrosio , directeur du développement des pilotes de Mercedes, pour diriger son programme de jeunes pilotes

La signature de Simone Resta est d'autant plus importante pour Mercedes que l'ingénieur italien possède une très grande expérience à la fois en Formule 1 et chez Ferrari. Il a longtemps travaillé pour Ferrari et a récemment été prêté à Haas en tant que directeur technique, entre 2021 et 2024.