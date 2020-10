Mercedes ne prévoit pas de rebaptiser l'équipe "AMG"

Depuis 2012, le nom d'AMG figure dans le nom complet officiel de l'écurie Mercedes et les monoplaces de Brackley portent le logo de la marque. Le PDG de Daimler, Ola Källenius a récemment fait part de la stratégie de l'entreprise pour la F1, avec un engagement à moyen voire long terme qui s'appuiera sur un rapprochement entre Mercedes et AMG.

Nombre de constructeurs ont choisi de faire passer leur département F1 sous la bannière de marques de performance, à l'image du choix fait par Renault de rebadger son écurie Alpine dès 2021. Toutefois, le directeur exécutif de Mercedes, Toto Wolff, a expliqué qu'il n'y avait pas projet en place pour une telle opération malgré la volonté d'impliquer AMG plus en profondeur.

"La course est dans l'ADN de Mercedes – la toute première Mercedes était une voiture de course, et nous construisons des voitures de route et des voitures de course", a déclaré Wolff. "Mais la nouvelle stratégie pour l'avenir consiste à donner aux sous-marques une plus grande plate-forme marketing – AMG, EQ, Maybach – et je pense que c'est une bonne chose que chacune de ces marques dispose de son propre pré carré."

"AMG est notre marque haute performance. Les voitures de Formule 1 sont des voitures de haute performance. Le nom de Mercedes ne va pas être retiré de la Formule 1. Au contraire, ce sera toujours une Mercedes, le châssis sera toujours Mercedes, le nom de l'équipe sera toujours Mercedes, et nous sommes tous des gens de Mercedes."

"Mais en plus de cela, nous sommes aussi AMG. Nous représentons AMG comme une marque haute performance et nous voulons augmenter la visibilité d'AMG qui existe aujourd'hui. Il y a un transfert de technologie entre les entreprises, il suffit de lui donner une plus grande exposition marketing et de mettre en valeur le transfert de technologie qui se fait entre AMG et l'équipe de Formule 1 Mercedes."

Wolff a récemment déclaré qu'il pensait que la F1 ne faisait pas un assez bon travail pour raconter l'histoire de la technologie hybride utilisée dans ses voitures, qui est un élément clé de la gamme AMG. Mercedes est sur le point de remporter un septième championnat constructeurs consécutif cette année, tandis que Lewis Hamilton est en bonne voie pour remporter son septième titre de pilote, devançant son coéquipier Valtteri Bottas de 69 points à six courses de la fin.

