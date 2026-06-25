Mercedes renonce à sa politique et donnera des consignes dans certains cas

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Kimi Antonelli a révélé que Mercedes avait, suite au Grand Prix de Barcelone, décidé de mettre fin à sa politique de lutte entièrement libre entre ses pilotes dans certaines situations.

Fabien Gaillard
Publié:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Photo de : Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Après avoir remporté les six premiers Grands Prix de la saison 2026 de F1, Mercedes a fini par tomber de son piédestal en Catalogne, battue qu'elle a été à la stratégie et avec l'aide d'un coup de pouce du destin par Lewis Hamilton et Ferrari.

Si d'aucuns estiment que, même sans le Virtual Safety Car au moment idoine, le Britannique avait déjà déployé une stratégie suffisamment solide pour l'emporter malgré tout, beaucoup d'observateurs ont pointé le rôle dans la défaite de l'écurie allemande du temps perdu lors de la lutte entre George Russell et Kimi Antonelli.

Au cours des deuxièmes et troisièmes relais, les deux pilotes ont en effet été amenés à s'affronter en piste, ce qui leur a coûté de précieuses secondes face à un Hamilton qui déployait une stratégie offensive et sans accrocs à trois arrêts. 

Lire aussi :

Dès la fin de la course, Toto Wolff, le directeur de Mercedes, ne cachait pas que le sujet d'éventuelles consignes à l'avenir allait être abordé dans le débriefing d'après-course, estimant qu'à Barcelone, le rythme supérieur d'Antonelli aurait pu lui donner plus de chance de contenir Hamilton dans une situation de course normale.

Interrogé sur l'aspect stratégique de la course, et notamment l'idée que Mercedes aurait pu adapter sa propre tactique pour tenter de battre Hamilton à son propre jeu, Antonelli a déclaré devant la presse italienne, dont Motorsport.com : "Techniquement, opter pour trois arrêts au stand aurait été possible."

"Mais selon nos simulations, la stratégie à deux arrêts s'est tout de même révélée légèrement plus rapide. Il faut également garder à l'esprit que ces calculs partent du principe que nous roulons toujours à l'air libre. En course, il y a bien plus de variables à prendre en compte."

Si nous nous retrouvons à nouveau dans une situation comme celle de Barcelone, sous la pression de nos rivaux, il y aura une consigne d'équipe.

Concernant ce qu'avait donné la réunion après Barcelone concernant les consignes, Antonelli a révélé que la position de son écurie avait bien été infléchie au regard de la défaite catalane. "Une réunion a eu lieu à ce sujet, et Toto a été très clair", a expliqué le leader du championnat, qui dispose de 41 points d'avance sur Hamilton.

"Si nous nous retrouvons à nouveau dans une situation comme celle de Barcelone, sous la pression de nos rivaux, il y aura une consigne d'équipe, surtout si l'une des deux voitures affiche un meilleur rythme."

"Si, en revanche, nous nous battons l'un contre l'autre sans pression d'une autre écurie, nous serons libres de courir, tout comme nous l'avons fait à Montréal." 

Avec Roberto Chinchero

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