Mercedes va rénover ses ateliers inchangés depuis BAR

Depuis son retour en Formule 1 en 2010, Mercedes occupe des locaux situés en Grande-Bretagne, qu'elle avait rachetés en faisant à l'époque l'acquisition de l'équipe Brawn Grand Prix. L'usine de Brackley possède une histoire majeure dans la discipline puisqu'elle était à l'origine celle de BAR (1999-2006) puis de Honda (2006-2008) avant la parenthèse Brawn GP en 2009.

Lire aussi : Mercedes recrute un nouveau jeune pilote

En rénovant intégralement les ateliers dédiés à l'assemblage des châssis, Mercedes va effacer une partie de ce qui témoignait encore du passé. En effet, cette zone du bâtiment, bien qu'ayant légèrement évolué au fil des années, était restée en grande partie la même qu'en 1999. Sous l'impulsion de Craig Pollock, Jacques Villeneuve et British American Tobacco, l'usine de Brackley avait vu le jour au prix d'efforts financiers considérables.

Le fait que Mercedes, qui reste sur sept titres mondiaux consécutifs chez les constructeurs comme chez les pilotes, ait pu s'appuyer sur de telles installations sans remanier profondément cette zone jusqu'à présent démontre d'ailleurs l'investissement colossal qui avait été consenti par BAR en construisant l'usine il y a vingt ans.

Les ateliers de Brackley dans les années 2010.

Mercedes a toutefois estimé qu'il était temps de moderniser le lieu et a dévoilé des images de ce à quoi ressembleront les ateliers dans les semaines à venir.

"Après plus de deux décennies d'utilisation, nous allons dire au revoir à nos vieilles 'Race Bays'", fait savoir l'écurie. "Depuis 1999, les monoplaces construites ici ont décroché 115 victoires, 253 podiums, 126 poles, 79 meilleurs tours en course et 57 doublés. Ces 'Race Bays' ont tout connu au fil des années. Des moments d'euphorie à ceux de tristesse profonde, des moments d'espoir à ceux où il a fallu se creuser la tête. Nous nous y sommes réunis tous ensemble, dans les moments difficiles comme dans ceux de fête. Mais comme un sage l'a dit un jour : 'Si l'on n'avance pas, on recule !' Et tandis qu'un chapitre de l'histoire de l'écurie arrive à son terme, un nouveau passionnant s'ouvre."

L'usine de Brackley est l'un des deux hauts lieux stratégiques de Mercedes en Formule 1. Le second est également situé au Royaume-Uni, à Brixworth, et abrite toute la partie dédiée à la conception des unités de puissance.

Les futurs ateliers de Brackley.

Voir aussi :