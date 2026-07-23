Mercedes a bien repéré une anomalie sur le moteur de Russell

George Russell devra attendre le Grand Prix d'Italie pour savoir si Mercedes a réellement rectifié les anomalies qui l'ont gêné à Silverstone et à Spa, alors que l'écurie s'efforce de déterminer l'origine du problème logiciel affectant son groupe motopropulseur.

Le pilote britannique s'est plaint à plusieurs reprises d'un manque de performance en ligne droite, une impression qui a également été confirmée par des comparaisons télémétriques avec la voiture de son équipier Kimi Antonelli. Les premières investigations menées par l'écurie ont rapidement écarté à la fois une perte de puissance au niveau du moteur et tout déficit de vitesse de pointe.

Dès le départ, la situation semblait loin d'être simple. Dans le premier secteur à Spa - tout le tronçon allant de La Source à la zone de freinage des Combes -, les temps de Russell étaient comparables à ceux d'Antonelli, ce qui n'aurait pas été compatible avec un simple déficit de puissance.

Ce n'est qu'après les qualifications que l'équipe a pu affiner ses recherches, identifiant le logiciel comme la source probable de l'anomalie. Cependant, la course de Russell, qui s'est terminée quelques virages seulement après le départ, n'a pas permis de vérifier si cette hypothèse était correcte.

Selon les informations de Motorsport.com, la cause première a été découverte au plus profond du code du logiciel de contrôle de l'unité de puissance. Il s'agissait d'une anomalie subtile qui a nécessité plusieurs jours d'analyse avant que les ingénieurs ne la comprennent pleinement. Concrètement, le logiciel déployait l'énergie électrique trop tôt, en consommant une quantité excessive durant la première partie du tour.

Il en résultait un déséquilibre dans la répartition de l'énergie : tout ce qui était gagné en début de tour devait inévitablement être perdu dans les secteurs suivants, alors que le pilote s'attendait encore à disposer d'énergie. Ce phénomène était particulièrement flagrant dans le dernier secteur à Spa.

Pas de réponse concrète avant Monza ?

George Russell (Mercedes) Photo de: John Thys / AFP via Getty Images

Une correction logicielle a déjà été implémentée au département moteur de Mercedes à Brixworth, mais elle doit encore être validée sur circuit. Certains membres de l'équipe estiment qu'une partie moins importante du problème pourrait également être liée au style de pilotage de Russell, qui pourrait avoir amplifié les effets de l'anomalie logicielle.

Comme l'a récemment expliqué Andrea Stella, le directeur de l'écurie McLaren, les moteurs Mercedes actuels sont dotés d'une logique adaptative qui apprend progressivement les habitudes du pilote, ajustant la gestion de l'énergie en fonction de son style de pilotage. En présence d'un défaut logiciel, ce processus d'apprentissage aurait pu accentuer ce comportement indésirable.

Mercedes estime néanmoins avoir identifié la cause principale du problème et ne juge pas nécessaire de remplacer le groupe motopropulseur.

Mais l'équipe n'obtiendra pas de confirmation de la correction avant le Grand Prix d'Italie à Monza, car ni le Hungaroring ni la course suivante à Zandvoort n'offrent des conditions suffisamment similaires à celles de Silverstone et de Spa pour évaluer correctement le système dans les circonstances qui ont mis en évidence le problème.

Pour Russell, au moins à court terme, il y a un aspect positif : au Hungaroring, la puissance en ligne droite a un impact bien moindre sur les performances globales, ce qui lui permet d'aborder le week-end sans craindre constamment d'être désavantagé.

"Lorsque cette pensée vous trotte constamment dans la tête, il devient difficile de se concentrer uniquement sur la réalisation du meilleur tour possible", a expliqué une source proche de l'équipe.