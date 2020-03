Mercedes s'est retiré de la fronde contre l'accord FIA/Ferrari

Après l'annonce par la FIA d'un accord aux termes confidentiels avec Ferrari suite à une enquête menée sur le moteur 2019, alimentant les doutes déjà grands sur la légalité de l'unité de puissance italienne, toutes les équipes qui n'étaient pas liées au constructeur italien ont fait part de leur colère. Ainsi, par la voie d'un communiqué conjoint, Mercedes, Red Bull, AlphaTauri, McLaren, Renault, Racing Point et Williams ont réclamé de la transparence à la fédération et menacé d'une possible action en justice.

Dans le même temps, une lettre véhémente a été envoyée au président de la FIA, Jean Todt, posant une série de questions concernant les raisons pour lesquelles l'enquête sur Ferrari avait été conclue de cette manière. La FIA a répondu ensuite par un communiqué expliquant que ce choix avait été fait pour éviter les potentielles conséquences d'une longue procédure en justice avec la Scuderia sur la question, puisqu'il lui était impossible de démontrer "matériellement" l'infraction.

Todt a exprimé sa colère en réponse à la lettre des écuries concernant les remarques qui ont pu être faites. Une certaine incertitude planait alors sur la suite des événements. Il semble toutefois qu'une conférence de presse commune des sept écuries avait été initialement prévue lors du Grand Prix d'Australie, avant d'être abandonnée en raison de la crise autour du coronavirus.

Des sources haut placées ont révélé depuis que Mercedes avait choisi de se retirer de la rébellion et de ne pas prendre part aux autres actions qui pourraient être entreprises. Alors que Toto Wolff, le directeur exécutif du constructeur allemand, était un des moteurs de la contestation, aucune explication officielle n'a encore été donnée concernant ce revirement de situation. Il semble toutefois, selon plusieurs sources, que l'Autrichien ait indiqué que la compagnie mère Daimler ne voulait pas voir l'équipe rester impliquée dans une bataille qui pourrait causer du tort à la F1 et à l'image de l'équipe.

"Quels sont les termes de cette transaction ?"

Quelques jours avant le GP d'Australie finalement annulé, Cyril Abiteboul, directeur général de Renault F1, avait réitéré la position prise par les écuries contestataires sur le plateau de l'émission "La grille" sur Canal+. "On n’est absolument pas contre Ferrari, on a juste envie, tous, de comprendre, de comprendre comment fonctionnent toutes les subtilités du sport dans lequel on évolue. Il y a effectivement [ce communiqué de la FIA] qui est sorti, qui jette un peu de trouble sur la légalité de Ferrari."

"Déjà on voudrait savoir de quoi il s’agit, techniquement. Tout bêtement on voudrait s’assurer qu’on ne fait pas la même chose, tous, [c’est le] premier point. [Deuxième point], quelle a été la gouvernance qui a permis de mener à cet accord ? On croit comprendre, avec les réponses de la FIA, comment ça a pu se faire. Et effectivement, que contient cet accord qui est une transaction par définition ? Quels sont les termes de cette transaction ? Il se peut que l’on soit tous extrêmement confortables une fois qu’on saura le fond de cette histoire. Mais je pense en effet qu’en 2020 il y a une certaine forme d’attente de transparence, de la gouvernance. C’est la seule chose que l’on demande pour le moment."

